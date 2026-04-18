La Fundación Alcohol y Sociedad remarca la importancia del diálogo para prevenir el consumo de alcohol en menores

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) ha destacado la importancia de la constancia, cercanía y compromiso de todos los agentes implicados en la creación de entornos protectores para los jóvenes para prevenir el consumo de alcohol en menores. Ha incidido en que el acompañamiento y la responsabilidad son claves en la prevención, así como el establecimiento de límites claros y coherentes, que actúan como herramientas educativas útiles.

La última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes 2025), presentada por el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha registrado una disminución en el porcentaje de jóvenes que reportan haber consumido alcohol, tanto en algún momento de su vida como en los últimos 12 meses y en el último mes. Aunque estos datos apuntan a una evolución positiva, la fundación señaló que, a pesar de esta mejora, la prevención del consumo de alcohol en menores sigue siendo un desafío importante en la sociedad española.

Otro de los aspectos esenciales que cita es la comunicación abierta y sincera, ya que facilita el acceso a información clara y contribuye a la toma de decisiones más informadas por parte de los adolescentes. Además, desde la entidad se subraya la necesidad de evitar mensajes contradictorios, asegurando una coherencia en el entorno familiar y educativo.

Ha recordado que la educación emocional y las habilidades sociales también se consideran fundamentales en la prevención, ayudando a los jóvenes a gestionar la presión del grupo, identificar situaciones de riesgo y expresar límites de manera asertiva. Igualmente, subrayó la importancia de promover alternativas de ocio saludable para los adolescentes, impulsando actividades en las que el alcohol no juegue un papel central.

La directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, Silvia Jato, ha señalado que "los datos reflejan una evolución positiva, pero también nos recuerdan que la prevención sigue siendo prioritaria y que requiere de constancia, cercanía y un compromiso compartido entre familias, docentes, administraciones y entidades sociales".

A través de iniciativas como el programa Menores ni una Gota, o diferentes acciones de sensibilización dirigidas a familias y comunidad educativa como el documental Una Conversación Pendiente. Menores y Alcohol, disponible en su web y canales digitales, la Fundación afirma mantener su apuesta por una prevención basada en evidencia, educación y concienciación.