El sorprendente origen de las gafas de sol: de los tribunales de China a Hollywood

Hoy son sinónimo de verano, estilo y protección, pero las gafas de sol tienen un origen mucho más oscuro y sorprendente. Lejos de las playas o las pasarelas, su historia comienza en los tribunales de la antigua China, donde no se utilizaban para bloquear la luz, sino para ocultar emociones.

Durante la dinastía Song, alrededor del siglo XII, los jueces comenzaron a utilizar lentes fabricadas con cuarzo ahumado. No eran gafas en el sentido moderno: no corregían la visión ni protegían del sol. Su función era mucho más estratégica.

Al cubrir los ojos del magistrado, evitaban que acusados, testigos o abogados pudieran interpretar sus reacciones. En un contexto donde la imparcialidad era clave, estas lentes actuaban como una barrera psicológica. El juez mantenía así una expresión impenetrable, impidiendo cualquier pista sobre su pensamiento antes de emitir un veredicto.

El salto a Europa: salud antes que estética

Siglos después, este curioso invento llegó a Europa, donde comenzó a adquirir nuevas funciones. En ciudades como Venecia, las lentes tintadas empezaron a utilizarse para reducir el deslumbramiento provocado por el reflejo del sol en el agua.

Estas primeras versiones europeas, conocidas como gafas verdes o 'Goldoni', no eran todavía un accesorio de moda, sino una herramienta práctica. Además, la medicina de la época atribuía a los cristales coloreados propiedades terapéuticas, creyendo que podían proteger o incluso curar ciertas dolencias oculares.

Del remedio médico al objeto funcional

En el siglo XVIII, el óptico James Ayscough experimentó con lentes tintadas en azul y verde. Su objetivo no era bloquear la luz solar, sino corregir problemas visuales. Sin embargo, sus investigaciones sentaron las bases de lo que hoy entendemos como gafas de sol.

Con el tiempo, el uso de lentes coloreadas se extendió a pacientes con alta sensibilidad a la luz, como quienes padecían enfermedades oculares o infecciones. Así, las gafas comenzaron a consolidarse como un elemento vinculado a la salud.

El gran salto llegó en el siglo XX, cuando las gafas de sol abandonaron su carácter exclusivamente funcional para entrar en el terreno del estilo. En los años 20, actores del cine mudo comenzaron a utilizarlas con frecuencia.

Aunque muchos pensaban que era para evitar ser reconocidos, la razón era más práctica: las potentes luces de los rodajes irritaban sus ojos. Aun así, esa imagen contribuyó a asociar las gafas de sol con el glamour y el misterio.

La revolución industrial del accesorio

El punto de inflexión definitivo llegó en 1929, cuando Sam Foster comenzó a fabricar gafas de sol en masa en Estados Unidos. Las vendía en las playas como un producto accesible, marcando el inicio de su popularización.

Poco después, el Ejército estadounidense impulsó su desarrollo con fines prácticos. La empresa Bausch & Lomb diseñó gafas específicas para pilotos, capaces de proteger sus ojos de los reflejos a gran altitud. Así nacieron las icónicas 'Aviator', que tras la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en un símbolo global.

Con el paso del tiempo, las gafas de sol han evolucionado hasta convertirse en un accesorio imprescindible. Hoy cumplen una doble función: proteger la vista de la radiación solar y actuar como elemento de estilo personal.

Sin embargo, su dimensión simbólica sigue muy presente. Al igual que en sus orígenes, continúan siendo una forma de ocultar la mirada. Celebridades y ciudadanos las utilizan para crear distancia, proteger su intimidad o proyectar una imagen concreta.