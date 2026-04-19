El truco definitivo para hacer madurar la fruta de tu cocina en tiempo récord

Es habitual comprar fruta algo menos madura de lo ideal para que dure más tiempo en casa. El inconveniente es que, en muchas ocasiones, hay que esperar varios días hasta que alcanza el punto justo de consumo.

Existe, sin embargo, un recurso casero muy sencillo que puede acortar ese tiempo de espera sin necesidad de ningún producto adicional: utilizar una manzana como acelerador natural de maduración.

El gas invisible que activa la maduración

La explicación está en el etileno, un gas que liberan algunas frutas durante su proceso natural de maduración. La manzana es una de las que más cantidad emite, lo que la convierte en una especie de disparador para otras frutas cercanas.

Este efecto se da en las llamadas frutas climatéricas, que continúan evolucionando después de ser recolectadas. Entre ellas están el plátano, el kiwi, la pera o el melocotón, entre otras.

Cuando se almacenan junto a una manzana, el entorno concentra más etileno y ese contacto acelera el cambio de textura, aroma y dulzor de las piezas que aún estaban verdes.

Cómo aplicar el truco en casa

Para aprovechar este efecto, basta con colocar una manzana junto a la fruta que se quiere madurar y mantenerlas a temperatura ambiente. Si además se guardan en un recipiente cerrado o en una bolsa de papel, el gas se concentra más y el proceso se intensifica.

El frío, en cambio, frena la maduración, por lo que no es recomendable meter estas frutas en la nevera si lo que se busca es acelerar su consumo.

Con este sencillo gesto, frutas que necesitaban varios días pueden estar listas en mucho menos tiempo, ajustando su punto de madurez al momento justo de consumo.