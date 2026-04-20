El Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat consolida su liderazgo en sostenibilidad y premia la eficiencia

La prueba, organizada por eMallorca Experience y el Ayuntamiento de Inca, recorrió diferentes carreteras de la isla poniendo a prueba la eficiencia energética y la conducción responsable de los vehículos participantes. La Plaza de España de Inca acogió la ceremonia de entrega de trofeos de esta segunda prueba puntuable del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA).

En la categoría de vehículos eléctricos (BEV), el castellonense José Manuel Pérez Aicart, junto a su copiloto Javier Herrera (Hyundai Top Cable Ecoteam), revalidó la victoria lograda en la anterior prueba y consolidó su liderato en el campeonato. La segunda posición fue para José Manuel Pizarro y Daniel Pizarro (Toyota Kobe Motor), mientras que el tercer puesto lo ocuparon Shirley Fernández y Antonio Fernández (Bellas&Cubí Competición).

En híbridos enchufables (PHEV), Antonio Luján y Carles Sasplugas (Omoda Jaecoo SHS Team) se impusieron con claridad, seguidos por las duplas de Toyota Kobe Motor formadas por Laura Aparicio y Jorge Garcés, y por Ángel Santos y David Sánchez.

Por su parte, en híbridos eléctricos (HEV), la victoria fue para Jorge Prado y Jesús Valenzuela. El podio lo completaron José Andrés Corsino y Juana María Font, en segunda posición, y Miguel González junto a José María Sánchez, en tercer lugar.

Durante el evento también se celebró el Trofeo Inca Ciutat, con participación de pilotos amateur, representantes institucionales y miembros de la sociedad balear. Asimismo, se entregó el trofeo Serra de Tramuntana a Ángel Santos como reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la eficiencia energética.

Con esta edición, el Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat señaló que refuerza su papel como plataforma de divulgación de la movilidad sostenible y consolida el compromiso de instituciones y participantes con una conducción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.