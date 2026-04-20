El lotero acusado de quedarse con una primitiva millonaria dice que los boletos parecían "recién sacados de la cartera"

El caso del boleto "extraviado" más famoso de España ha llegado finalmente a la Audiencia Provincial de A Coruña. Manuel Reija, el lotero acusado de quedarse con una Primitiva premiada con 4,7 millones de euros en julio de 2012, ha negado rotundamente los hechos durante la primera sesión del juicio. "Es mentira", reiteró ante la fiscal, rechazando la tesis policial que sostiene que engañó al verdadero dueño cuando este acudió a su administración a comprobar sus apuestas.

La versión del acusado: "Estaba solo cuando lo encontré"

Frente a la acusación de que se aprovechó de un cliente (ya fallecido) para sustraerle el resguardo premiado, Reija ofreció una versión radicalmente distinta.

El lotero afirmó que encontró un grupo de boletos en su zona de trabajo, "dentro" del mostrador, y que parecían "recién sacados de la cartera": "Yo estaba solo, no sé cuánto tiempo llevaban allí". "En absoluto, no tengo a nadie delante", respondió al ser preguntado por el momento de la validación y las comprobaciones del boleto.

Según su testimonio, de haber encontrado los boletos en la zona del público (fuera del mostrador), los habría tirado a la papelera, pero al estar en su área técnica decidió comprobarlos. Asimismo, aseguró que le ha ocurrido más veces durante sus 30 años trabajando, pero no siempre los ha comprobado.

Admitió que, al validar el resguardo, supo que era de primera categoría, pero "no sabía el importe", aunque asegura que en ese momento no conocía el importe exacto.

¿Intento de cobro?

Reija admitió que reclamó formalmente el dinero, pero justificó que lo hizo para que el procedimiento administrativo no caducara y para que SELAE (Loterías y Apuestas del Estado) le "aclarase la situación", no con una intención inicial de lucro personal. Sin embargo, reconoció que en el expediente de hallazgo omitió mencionar que el boleto premiado apareció junto a otros resguardos, según él, para evitar "reclamaciones maliciosas".

El papel del hermano

En el banquillo también se sienta su hermano, entonces delegado provincial de Loterías en A Coruña, acusado de encubrimiento y blanqueo de capitales. Según el fiscal, ambos trazaron un plan para "disfrazar" el origen del boleto y acelerar el cobro.

El Ministerio Público sostiene que el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal". "Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor". "Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real" del mismo.

Una herencia en disputa y peticiones de cárcel

El juicio no solo decidirá el futuro penal de los hermanos Reija, sino también quién debe cobrar los 4,7 millones que siguen custodiados por el Estado.

Actualmente, dos familias reclaman la propiedad. Por un lado, la viuda y la hija del hombre identificado por la Policía en 2018 como el dueño legítimo. También hay otra familia de un reclamante fallecido cuya versión fue descartada inicialmente.

La Fiscalía solicita seis años de prisión para el lotero por estafa o apropiación indebida, y la misma pena para su hermano. El juicio continuará este martes con la declaración del delegado de Loterías y los informes finales de las partes.