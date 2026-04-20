Los usos caseros de los corchos del vino que pueden ahorrarte dinero

Si en casa sueles abrir botellas de vino, es fácil que acabes acumulando tapones de corcho sin darles demasiada importancia. Muchos terminan directamente en la basura, pero lo cierto es que este material natural puede reutilizarse en múltiples tareas cotidianas.

El corcho procede de la corteza del alcornoque y destaca por ser ligero, resistente y con propiedades aislantes. Gracias a estas características, puede convertirse en un aliado práctico para pequeñas soluciones domésticas.

Usos prácticos que puedes aplicar en casa

Uno de los usos más sencillos consiste en proteger los suelos. Si cortas los tapones en rodajas y los pegas en la base de las patas de las sillas o mesas, actúan como amortiguadores y reducen tanto el ruido como el desgaste del suelo.

También pueden utilizarse como topes para puertas, evitando que choquen contra paredes o muebles. Basta con fijar un tapón en el punto de contacto para evitar golpes y marcas.

En el ámbito de las plantas, los corchos pueden resultar especialmente útiles. Colocados en los platos de las macetas, ayudan a absorber el exceso de agua y evitan que se formen charcos. Si se trituran y se mezclan con la tierra, también contribuyen a mejorar el drenaje.

Otra aplicación interesante consiste en utilizarlos como soporte para dispositivos electrónicos, como routers. Al elevar ligeramente el aparato con varios tapones colocados en las esquinas, se favorece la circulación del aire y se reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

Ideas decorativas y soluciones originales

Si acumulas bastantes tapones, también puedes darles un uso decorativo. Por ejemplo, pueden servir para crear alfombrillas resistentes al calor, útiles para colocar ollas o recipientes calientes sin dañar la encimera.

Además, su capacidad aislante permite utilizarlos para fabricar paneles que reduzcan el ruido, una opción interesante en zonas donde se busca mayor comodidad acústica.

Incluso pueden emplearse como pequeños soportes para elevar objetos o como base para manualidades sencillas, lo que los convierte en un recurso versátil antes de desecharlos.