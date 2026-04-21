EEUU renueva la autorización de IQOS como producto de tabaco de menor riesgo que el cigarrillo tradicional

La Food and Drug Administration (agencia federal del gobierno de los Estados Unidos responsable de proteger la salud pública) ha renovado la autorización de IQOS como Modified Risk Tobacco Product (MRTP), es decir, productos que buscan disminuir el impacto en la salud de quienes no pueden o no quieren dejar de fumar. De manera que se ha confirmado que el cambio completo del cigarrillo convencional a este dispositivo de tabaco calentado reduce significativamente la exposición del organismo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas. La decisión, adoptada tras una evaluación científica exhaustiva, convierte a IQOS en el único producto de tabaco calentado con permiso regulatorio explícito para comunicar una reducción de exposición frente al cigarrillo tradicional.

En su resolución, la agencia afirma que la evidencia disponible (sin necesidad de estudios epidemiológicos a largo plazo) permite concluir que una reducción medible y sustancial de la morbilidad o mortalidad entre los consumidores individuales de tabaco es razonablemente probable. El fallo consolida así un enfoque de diferenciación regulatoria basado en el riesgo relativo, una aproximación científica que distingue con precisión entre distintos productos del mercado del tabaco en función de su perfil de exposición química.

Impacto territorial

La reautorización tiene implicaciones que van más allá de lo sanitario. En Extremadura, donde se cultiva cerca del 98% del tabaco producido en España —un dato que convierte a España en el tercer productor europeo de hoja de tabaco—, ya se destina parte de la producción a tabaco calentado bajo estándares de alta calidad. Para los agricultores de la región, inmersos en procesos de certificación de hoja de primera calidad, la decisión de la FDA refuerza la expectativa de estabilidad en un sector clave, especialmente en un contexto de caída estructural del cigarrillo convencional.

La relevancia del tabaco para la economía extremeña ha propiciado además un consenso político poco frecuente en el actual clima de polarización. En 2025, PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura realizaron una declaración institucional conjunta en la Asamblea regional para defender el sector y reclamar que cualquier regulación futura se evalúe con criterios científicos.

El ejemplo de otros países

En el conjunto de España, IQOS concentra prácticamente todo el segmento de tabaco calentado y representa alrededor del 3,5% del mercado total de tabaco, con presencia superior al 10% en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. El cigarrillo convencional ocupa todavía más del 80% del mercado, lo que sitúa al país entre los europeos con mayor margen para que los fumadores adultos que no abandonen el hábito por completo migren hacia productos sin combustión, siempre que el marco regulatorio diferencie los productos según su perfil de riesgo.

Los datos internacionales refuerzan la relevancia de la decisión. Japón representa el caso más documentado: desde la introducción del tabaco calentado, las ventas de cigarrillos han caído a un ritmo cinco veces superior al registrado en años anteriores, de manera que se han acumulado descensos cercanos al 50% según datos oficiales y estudios independientes. La disponibilidad de alternativas sin combustión ha sido identificada como factor determinante en esa aceleración. En Europa, Italia se ha convertido en el mercado más avanzado del continente en tabaco calentado, con la mayor penetración regional y una caída sostenida del consumo de cigarrillos. Analistas del sector apuntan a que, si la tendencia se mantiene, el cigarrillo convencional podría desaparecer de forma práctica del mercado italiano en el horizonte de la próxima década, con consecuencias relevantes para la salud pública al reducir la prevalencia del producto más dañino del mercado.