La Fundación Inocente cumple tres décadas ayudando a la infancia

La célebre organización benéfica Inocente nació vinculada al programa ‘Inocente, Inocente’ que, durante principios de los años 90, se hizo famoso por sus bromas de cámara oculta a celebridades y por sus galas solidarias. Una fórmula que, utilizando el humor como gancho, conseguía ayudas reales como resultado. Este año, la Fundación Inocente celebra su 30º aniversario este año bajo el lema "30 años muy en serio".

Durante todo este tiempo ha destinado 27,5 millones de euros, en toda España, a proyectos de 627 entidades. En la Comunidad de Madrid, más de 3 millones de euros a 102 instituciones. Realiza su labor, durante todo el año, mediante estas acciones de ayuda a diferentes agrupaciones cuyo factor en común es velar por el bienestar de la infancia.

Entrevistada en el programa Km0 de esRadio, su directora, Cristina Fernández, afirma que "la clave de que la Gala Inocente y la fundación que la respalda funcionen es esa combinación de humor y solidaridad" insistiendo en que su lema es "ayudar con una sonrisa". Respecto a la selección de las entidades a las que la Fundación Inocente destina su ayuda, su directora indica que "una vez terminada la Gala, abrimos en nuestra web una convocatoria pública de proyectos con una serie de requisitos básicos pero estrictos" y ha recordado que "cada año hay una causa específica".

Gracias al respaldo de miles de donantes y al tesón en su actividad durante toda su trayectoria, la Fundación Inocente se ha consolidado como un referente nacional en el apoyo directo a los niños enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión social.