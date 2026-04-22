El mayor encuentro ibérico de Yoga de 2026 se celebra en el Santuario de Javier (Navarra) del 1 al 3 de mayo

El Santuario de Javier, en Navarra, acoge el primer fin de semana de mayo el XII Congreso Ibérico de Yoga, el mayor encuentro de esta disciplina en la Península Ibérica en 2026.

En esta ocasión se celebra de forma conjunta con el XII Satsanga de la Federación Española de Yoga Satsanga (FEYS). El encuentro, bajo el lema 'Yoga, una invocación para la Paz', reunirá del 1 al 3 de mayo a más de 250 participantes de España y Portugal en una agenda de más de 40 actividades que combina conferencias, talleres, conciertos de mantra y un programa paralelo para niños.

La coincidencia de ambos eventos en Javier no es casual: el Santuario de Javier, con su Castillo, Auditorio y Casa de ejercicios espirituales —lugar emblemático de Navarra, a 20 minutos del Ashram de la Escuela Witryh— ofrece el marco ideal para un congreso que busca trascender fronteras y tradiciones. Como señala Soma Satrustegi, director de Witryh y fundador de la FEYS: "El lugar aparece cuando las personas están listas para encontrarse".

Entre los ponentes internacionales figura Sat Guru Jí, presidente de la Confederación Ibérica de Yoga y uno de los impulsores del reconocimiento del Día Internacional del Yoga por parte de la ONU.

También participará el bioquímico Carlos Muñoz, con posdoctorado en el Institut Pasteur de París, quien abordará el diálogo entre neurociencia y filosofía yóguica. Soma Satrustegi, fundador de la FEYS y director de la Escuela de Yoga Witryh, ofrecerá una conferencia sobre el 'Yoga como vía de liberación interior'. El programa incluye además un 'Congresito' Infantil con talleres de breaking, capoeira y yoga acrobático para niños a partir de 6 años.

La Confederación Ibérica de Yoga, que agrupa a las principales federaciones de Yoga de España y Portugal, celebra este año su duodécimo encuentro desde que se fundó en 2007. Más información e inscripciones en 'www.federaciondeyoga.es'.