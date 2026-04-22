Las Líridas alcanzan su pico esta noche: dónde y cómo ver la lluvia de estrellas en España

La lluvia de meteoros de las Líridas, uno de los fenómenos astronómicos más antiguos registrados, alcanza esta noche su pico de actividad en un contexto de visibilidad desigual en España debido a la nubosidad y la presencia de calima.

Las Líridas permanecen activas entre el 16 y el 25 de abril, aunque su momento de mayor intensidad se concentra en las primeras horas de esta noche, con el máximo previsto en torno a las 21:40 horas –hora peninsular española–. El radiante, situado en la constelación de Lyra, comenzará a ser visible aproximadamente una hora después del anochecer y se mantendrá sobre el horizonte hasta el amanecer, lo que amplía la ventana de observación.

El fenómeno se caracteriza por una tasa media de alrededor de 20 meteoros por hora, aunque en determinados años se han registrado picos que han superado los 100 meteoros por hora. La actividad es irregular, lo que hace que la intensidad pueda variar notablemente de una noche a otra incluso dentro del mismo episodio.

Condiciones de observación en España

La visibilidad de las Líridas estará condicionada principalmente por la situación meteorológica. Según eltiempo.es, se esperan cielos más cubiertos en zonas del entorno de la cordillera Cantábrica, así como en Gerona y en la desembocadura del valle del Ebro, lo que reducirá notablemente las posibilidades de observación en esos puntos.

En la mitad oeste peninsular predominarán las nubes altas, que no bloquean completamente la visión del cielo, aunque pueden dificultar la nitidez de los meteoros. En este caso, la observación será posible de forma puntual.

Las mejores condiciones se concentrarán en zonas del centro peninsular, como Madrid y Castilla-La Mancha, donde la nubosidad será más irregular y la calima tendrá concentraciones más bajas. En estos territorios se espera una mayor probabilidad de visualizar los destellos luminosos.

Respecto a la Luna, no se prevé un impacto significativo en la observación. El satélite se encontrará en fase de cuarto creciente el 24 de abril y en una posición del cielo que no interferirá directamente con las regiones más oscuras donde suelen apreciarse mejor los meteoros.

Recomendaciones para su observación

Para observar las Líridas no es necesario utilizar telescopios ni prismáticos. La recomendación general pasa por buscar espacios alejados de la contaminación lumínica y con un horizonte despejado. La clave es dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección.

La observación requiere paciencia, dado que su aparición es impredecible y puede producirse de forma intermitente. Mantener una visión amplia del cielo aumenta las probabilidades de detectar alguno de estos destellos. También se aconseja permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante varios minutos antes de iniciar la observación.