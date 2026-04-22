Los monos de Gibraltar tienen que comer tierra por culpa de turistas

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Cambridge ha puesto de manifiesto un comportamiento inusual en la icónica población de monos que habita Gibraltar. Por primera vez se ha documentado científicamente que los macacos practican regularmente la geofagia, es decir, tragan lodo de forma intencionada para mitigar el malestar digestivo provocado por la ingesta excesiva de comida perjudicial proporcionada por los visitantes.

La investigación, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica Scientific Reports, señala que estos animales consumen grandes cantidades de chocolate, patatas fritas y helados. Esta dieta, muy alejada de su alimentación natural basada en hojas y semillas, está alterando severamente su microbioma intestinal. Para contrarrestar esta situación, los animales han desarrollado la costumbre de ingerir tierra, lo que les proporciona minerales esenciales y bacterias ausentes en la alimentación que reciben de los humanos.

Según Sylvain Lemoine, antropólogo biológico y responsable del proyecto, los alimentos de origen humano desencadenan en los simios un mecanismo evolutivo similar al nuestro. "El hecho de que coman tierra les permite seguir consumiendo alimentos que tienen efectos digestivos negativos, pero que son tan deliciosos para ellos como para nosotros", explica el investigador. La arcilla consumida actúa como una barrera protectora en el tracto digestivo que limita la absorción de compuestos dañinos y alivia síntomas que van desde las náuseas hasta la diarrea.

Lejos de ser un acto instintivo aislado, los científicos consideran que se trata de una verdadera tradición cultural transmitida socialmente. Alrededor de un 30 por ciento de los episodios de geofagia registrados se produjeron en grupo y con claros patrones de imitación. De hecho, los animales muestran predilección por ciertos tipos de terreno; la gran mayoría opta por la típica terra rossa arcillosa, aunque un grupo específico asentado en las laderas occidentales prefiere extraer tierra mezclada con alquitrán de los baches de las carreteras.

La colonia, compuesta por unos 230 individuos divididos en ocho grupos, representa un reclamo fundamental para el turismo. Aunque las autoridades locales prohíben expresamente dar de comer a los animales —a los que suministran fruta y verdura a diario—, los visitantes ignoran sistemáticamente la norma. Los datos del estudio son reveladores: la frecuencia de esta curiosa ingesta de tierra es un 31 por ciento menor en invierno, coincidiendo con la época en la que la afluencia turística desciende drásticamente.

El origen de esta única población de primates en libertad en Europa se remonta a la época de dominio musulmán, aunque su supervivencia moderna está íntimamente ligada a la historia de Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el propio Winston Churchill quien ordenó traer nuevos ejemplares desde el norte de África para evitar la desaparición de la colonia, manteniendo viva una vieja leyenda que asocia la presencia de los macacos con la permanencia del control británico sobre el Peñón.