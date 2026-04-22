Por qué el desierto se congela de noche: el secreto del clima sin 'manta' térmica

En el imaginario colectivo, el desierto es sinónimo de calor extremo. Sin embargo, basta con pasar una noche en lugares como el desierto del Sahara o el desierto de Atacama para descubrir la otra cara de estos paisajes: temperaturas que pueden desplomarse hasta rozar o incluso bajar de los 0 °C en cuestión de horas.

Lejos de ser una anomalía, este fenómeno responde a una explicación física clara: la combinación de aire extremadamente seco, ausencia de nubes y un suelo incapaz de retener el calor.

La clave principal está en la humedad. En la mayoría de regiones del planeta, el vapor de agua presente en la atmósfera actúa como una especie de aislante natural. Durante el día, la superficie terrestre acumula calor y, por la noche, ese calor se libera lentamente.

En el desierto ocurre lo contrario. El aire es tan seco que carece de esa manta invisible. Sin vapor de agua que retenga la energía, el calor acumulado durante el día se escapa rápidamente hacia la atmósfera superior, provocando un enfriamiento brusco.

El suelo también juega un papel determinante. A diferencia del agua o de los suelos ricos en vegetación, la arena tiene una baja capacidad para almacenar calor. Esto implica que se calienta muy rápido bajo el sol intenso, pero pierde esa energía casi de inmediato al desaparecer la radiación solar; por ello, el resultado es un contraste térmico extremo entre el día y la noche.

El cielo despejado acelera el enfriamiento

Otro factor decisivo es la ausencia de nubes. En otros entornos, las nubes actúan como un techo que devuelve parte del calor hacia la superficie. En los desiertos, donde el cielo suele estar completamente despejado, ese calor se pierde sin obstáculos hacia el espacio. Este proceso, conocido como enfriamiento por radiación, explica la rapidez con la que cae la temperatura.

La combinación de estos factores convierte a los desiertos en los lugares con mayor amplitud térmica diaria del planeta. No es raro que en zonas como el desierto del Mojave o el desierto de Sonora se registren diferencias de más de 40 °C entre el día y la noche.

Un entorno hostil… pero lleno de vida

A pesar de estas condiciones extremas, la vida ha encontrado formas de adaptarse. Muchos animales nocturnos son para evitar el calor diurno, mientras que plantas como los cactus almacenan agua y cuentan con estructuras que reducen la pérdida térmica.

Los desiertos no son simplemente lugares calurosos, sino ecosistemas donde falta regulación térmica. Entender cómo funcionan ayuda a los científicos a estudiar fenómenos globales como el cambio climático y el papel de la atmósfera en la retención del calor.

En definitiva, el desierto no solo quema durante el día: también revela, al caer la noche, lo que ocurre cuando el planeta se queda sin su principal escudo térmico.