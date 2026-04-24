Casa ISDIN se suma a la celebración de Sant Jordi con lectura, salud y experiencias para el público

El laboratorio ISDIN ha celebrado Sant Jordi en su emblemático espacio en Paseo de Gracia, Casa ISDIN, con una jornada que ha combinado literatura y divulgación en salud. La iniciativa ha contado con la participación de la ginecóloga y obstetra Marimer Pérez, que ha firmado ejemplares de su libro No me sueltes, una obra en la que repasa algunos de los casos más significativos de su trayectoria profesional.

Con el objetivo de fomentar la lectura, ISDIN se ha adherido a la campaña impulsada por el Grupo Planeta "Hasta los maniquíes van a leer", que ha llenado de libros los escaparates de Paseo de Gracia. La propuesta se ha completado con el sorteo de una selección de títulos y productos ISDIN.

"Somos conscientes del poder de los libros para concienciar, educar y generar un impacto positivo en la sociedad. Por ello, desde ISDIN queremos fomentar este hábito en un ámbito tan relevante como el de la salud, donde la prevención y el acceso a la información son clave", destacó Juan Naya, consejero delegado de ISDIN.

Durante la jornada, los visitantes también han podido realizarse un análisis dermatológico personalizado y recibir recomendaciones adaptadas a las necesidades específicas de su piel, incluyendo consejos de cuidado y rutinas individualizadas. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ISDIN con la salud dermatológica, acercando herramientas y conocimiento para promover el cuidado de la piel.

La compañía señaló que su apuesta por la lectura y la divulgación se enmarca en su compromiso con el impulso de iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad. En esta línea, la compañía promueve proyectos que utilizan la narrativa y la creatividad como herramientas para sensibilizar, educar y acercar hábitos de salud a la ciudadanía.

Un ejemplo de ello es Skin Tales, el cuento personalizado desarrollado por ISDIN con inteligencia artificial para fomentar la autoestima infantil, promover la empatía hacia la diversidad de pieles y educar a los más pequeños sobre la importancia del cuidado de la piel y la fotoprotección. Esta iniciativa refuerza la voluntad de la compañía de acercar la salud dermatológica a la población a través de formatos innovadores, accesibles y con vocación educativa.