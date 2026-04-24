Las señales que indican que tu hijo puede estar enganchado a las redes sociales

Un jurado de Los Ángeles ha considerado responsables a Meta y YouTube por los daños sufridos por una joven que desarrolló una relación compulsiva con estas plataformas desde que era menor de edad. El veredicto, que fija una indemnización de seis millones de dólares, ha reabierto un debate que afecta a millones de familias: hasta qué punto son responsables las plataformas y dónde empieza la responsabilidad personal y familiar.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el educador Pedro García Aguado analizó este caso y advirtió de que el problema no puede explicarse con una única causa. "Una plataforma puede empujar o facilitar, pero el problema suele aparecer cuando ese diseño encuentra a una persona vulnerable", señaló.

Una sentencia que reabre el debate sobre la responsabilidad

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el jurado no responsabilizó a las plataformas únicamente por la adicción en sí, sino por el daño sufrido y la falta de advertencias suficientes sobre los riesgos asociados al uso intensivo.

García Aguado insistió en evitar lecturas simplificadas del caso y en no atribuir toda la causa a un único factor. Según explicó, entran en juego elementos personales, educativos y emocionales que condicionan la relación con la tecnología.

La joven afectada comenzó a utilizar estas plataformas cuando tenía apenas seis años, un dato que ha intensificado el debate sobre la exposición temprana de los menores a entornos digitales.

El debate sobre prohibir redes sociales a menores

El caso ha reactivado la discusión sobre la posible prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que ya se plantea en distintos países europeos.

"La prohibición por sí sola no educa", advirtió García Aguado, que considera que sin acompañamiento familiar y educativo el problema puede trasladarse a otros espacios menos visibles. El experto subraya que el uso de estas plataformas no siempre responde al ocio, sino que en muchos casos cumple una función emocional dentro de la vida del menor.

Cuando la pantalla deja de ser ocio

En el análisis se insistió en que el problema no se mide únicamente en horas de uso, sino en el papel que juega la tecnología en la vida emocional del usuario.

"El problema empieza cuando deja de ser ocio y pasa a ser refugio", explicó el especialista, en referencia a situaciones en las que la pantalla se utiliza para gestionar emociones como la ansiedad, la tristeza o la soledad.

Cuando esto ocurre, el riesgo de dependencia aumenta, ya que el dispositivo deja de ser una herramienta puntual y pasa a convertirse en un mecanismo de regulación emocional.

Señales de alerta en menores

Existen algunos indicadores que pueden ayudar a las familias a detectar un uso problemático de la tecnología. Uno de los más claros es la pérdida de control, cuando el menor intenta desconectar pero no lo consigue.

Otro signo relevante es la prioridad que adquieren las pantallas frente a otras actividades esenciales como el descanso, el estudio o la vida social. También preocupa especialmente el malestar intenso cuando no hay acceso a dispositivos. "Ahí ya no hablamos de ocio, sino de necesidad", señaló García Aguado al describir este tipo de conductas.

El papel de las familias en el uso digital

El debate también ha puesto el foco en el entorno familiar y en el papel de los adultos como referencia. Uno de los errores más frecuentes es utilizar la tecnología como herramienta para calmar a los menores o evitar conflictos.

El especialista advirtió de que este tipo de prácticas puede generar una relación poco saludable con la tecnología desde edades tempranas. También insistió en la importancia del ejemplo adulto dentro del hogar. "No se puede exigir un uso responsable si el ejemplo en casa no es coherente", se destacó durante el análisis.