Positivo en cocaína el chófer de un autobús que iba a recoger a 25 turistas en Valencia

La Policía Local de Valencia ha inmovilizado un autobús después de que su conductor diera positivo en cocaína durante un control rutinario. El vehículo se encontraba en ese momento sin pasajeros, aunque el chófer esperaba recoger a un grupo de 25 turistas a los que había dejado previamente en el centro histórico de la ciudad.

La intervención tuvo lugar en la avenida de los Naranjos, en la rotonda de Cataluña, dentro de un dispositivo de inspección dirigido a distintos servicios de transporte, incluidos autobuses, taxis y vehículos de transporte con conductor.

🚨Detenido en València un conductor sin permiso que triplicaba la tasa de alcohol (0,77 mg/l) y ejercía como taxista ilegal.

🚘Huyó con 4 pasajeros a bordo por Patraix-Jesús. Fue interceptado y puesto a disposición judicial. pic.twitter.com/geyC6PrnI9 — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) April 21, 2026

Los agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo realizaron la inspección como parte de un refuerzo de controles sobre el transporte público. Durante la actuación, verificaron la documentación del autocar y sometieron al conductor a una prueba de detección de sustancias estupefacientes.

El resultado de la prueba fue positivo en cocaína, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valencia. Ante esta situación, los agentes procedieron a la inmovilización inmediata del vehículo.

El autobús estaba sin pasajeros

En el momento del control, el autobús no transportaba viajeros, aunque se encontraba cargado con equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había trasladado previamente al centro de la ciudad para realizar una visita.

Tras la inmovilización del vehículo, los turistas tuvieron que modificar sus planes de desplazamiento. Finalmente, fueron trasladados en taxi hasta su destino en Benicasim, en Castellón.

La empresa propietaria del autobús, con sede en Albacete, se hizo cargo de la situación tras el incidente. Según las fuentes consultadas, envió al día siguiente a otro conductor para hacerse responsable del vehículo inmovilizado.