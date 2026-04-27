Alejandro Porto culmina el Camino de Santiago en bicicleta para impulsar la investigación en tumores cerebrales

Alejandro Porto ha alcanzado su meta. El arquitecto gallego de 44 años, diagnosticado en 2024 con glioblastoma —el tumor cerebral más agresivo y de peor pronóstico—, llegó el pasado sábado a la Plaza del Obradoiro tras completar 650 kilómetros en bicicleta en su particular Camino de Santiago. Un reto marcado por la superación personal, que se ha convertido, además, en un mensaje de visibilización y concienciación sobre esta enfermedad.

Porto partió el pasado 12 de abril desde el madrileño Hospital Universitario La Paz, donde recibe tratamiento, acompañado por tres amigos. A lo largo de las dos semanas de Camino ha atravesado tres comunidades autónomas —Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia— hasta alcanzar Santiago de Compostela por el tramo final del Camino Francés.

El recorrido ha estado marcado por etapas de gran exigencia y cargadas de emoción, como la salida desde La Paz y pasando por puntos como el cruce de la Sierra de Guadarrama por el puerto de la Fuenfría o la icónica ascensión a O Cebreiro, la "Etapa Reina" y una de las jornadas más duras del Camino en su entrada en Galicia. El objetivo ha estado claro desde el principio: dar visibilidad al glioblastoma y a quienes conviven con esta enfermedad, con el fin de impulsar la investigación en este tipo de cáncer. Y, además, con este reto, Alejandro Porto ha querido rendir homenaje a quienes le acompañan en esta etapa vital, especialmente a su familia y amigos, y reconocer la labor del equipo médico que le ha apoyado desde su diagnóstico hace año y medio.

Uno de los aspectos más destacados del reto es que Alejandro ha completado todo el trayecto sin interrumpir el tratamiento que tiene pautado por su oncóloga, la doctora Virginia Martínez, del Hospital Universitario La Paz. Se trata de los TTFields (Tumor Treating Fields), una innovadora terapia basada en campos eléctricos administrados mediante un dispositivo portátil con el objetivo de interferir en la división de las células tumorales. Esta modalidad ha demostrado mejorar de forma significativa la supervivencia de los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico, una enfermedad cuya esperanza de vida media se sitúa en torno a un año con el tratamiento estándar actual.

Más allá del desafío deportivo, Porto ha tenido claro desde el principio que quería visbilizar su hazaña para animar a personas en su misma situación a no frenar su vida ante el demoledor diagnóstico. Por eso, creó en TikTok el perfil '@cebra_project', una cuenta cargada de humor y aventuras en la que ha mostrado el día a día en el Camino, y también cómo la innovación médica puede compatibilizarse con una vida activa y proyectos personales como el que acaba de completar.

La llegada a la Plaza del Obradoiro, donde le aguardaba su familia, simboliza no solo el final del Camino, sino también un mensaje de esperanza y reivindicación. Un recorrido de 650 kilómetros que trasciende lo deportivo para convertirse en una llamada a la investigación y al apoyo a los pacientes y familias que conviven con esta enfermedad, así como un reconocimiento a la sanidad pública.