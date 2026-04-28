De Babilonia a tu reloj: el origen del sistema sexagesimal para medir el tiempo

En un mundo dominado por el sistema decimal, donde casi todo se mide en múltiplos de diez, el tiempo parece seguir una lógica completamente distinta. Las horas tienen 60 minutos, los minutos 60 segundos y los círculos se dividen en 360 grados. Este aparente desorden matemático no es fruto del azar ni de una decisión moderna, sino de una herencia que se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hace más de 4.000 años.

La explicación está en el sistema sexagesimal desarrollado por los babilonios, heredado a su vez de los sumerios. A diferencia del sistema decimal actual, basado en el número 10, este método utilizaba el 60 como base principal. Lejos de ser una cifra arbitraria, el 60 resultaba extremadamente útil por su alta divisibilidad, ya que puede dividirse de forma exacta entre múltiples números como 2, 3, 4, 5, 6 o 12. Esto facilitaba cálculos complejos en comercio, astronomía y medición del tiempo sin recurrir a fracciones complicadas.

Uno de los aspectos más curiosos de este sistema es su origen práctico. Los antiguos mesopotámicos utilizaban sus propias manos como herramienta de cálculo. Con el pulgar contaban las falanges de los otros cuatro dedos, sumando un total de 12 por mano. Cada vez que completaban un ciclo, utilizaban los dedos de la otra mano para llevar la cuenta. Así, combinando ambas manos, podían alcanzar fácilmente el número 60. Este método sencillo y eficaz permitió establecer una base numérica que acabaría teniendo un impacto duradero en la historia.

Del cielo a la geometría

La observación astronómica también jugó un papel clave. Los babilonios detectaron que el año solar tenía aproximadamente 360 días, una cifra cercana a la realidad. Esta aproximación les llevó a dividir el círculo en 360 grados, una elección que no solo encajaba con sus observaciones del cielo, sino que también mantenía coherencia con su sistema sexagesimal. Con el tiempo, esta división se consolidó en disciplinas como la geometría y la navegación, y sigue vigente en la actualidad.

La estructura del tiempo que conocemos hoy es el resultado de la combinación de distintas culturas. Los antiguos egipcios dividieron el día en 24 horas, separando las horas de luz y de oscuridad. Posteriormente, los astrónomos griegos adaptaron esta división al sistema sexagesimal babilónico, dando lugar a las horas de 60 minutos y a los minutos de 60 segundos. Este modelo demostró ser tan eficaz que ha perdurado prácticamente sin cambios hasta nuestros días.

Un intento de cambio fallido

A pesar de su utilidad, hubo intentos de sustituir este sistema por uno más acorde con la lógica decimal. Durante la Revolución Francesa, se introdujo el llamado tiempo decimal, que proponía dividir el día en 10 horas, cada una con 100 minutos. Sin embargo, la iniciativa fracasó en poco tiempo debido a la dificultad de adaptación y a la fuerte implantación del sistema tradicional en la vida cotidiana, la ciencia y la navegación.

Hoy en día, cada vez que miramos el reloj o utilizamos sistemas de posicionamiento avanzados, seguimos dependiendo de una estructura diseñada hace milenios. El sistema sexagesimal no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha consolidado como una herramienta universal. En un contexto donde la innovación tecnológica avanza constantemente, resulta llamativo que una de las bases más importantes de nuestra vida diaria siga anclada en el conocimiento de las antiguas civilizaciones.