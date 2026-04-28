De la puerta al motor: la compleja ingeniería psicológica detrás del sonido de los vehículos

En la industria del automóvil, cada detalle cuenta, incluso aquellos que pasan desapercibidos para la mayoría de los conductores. El sonido que hace la puerta al cerrarse, ese breve ‘clic’ que dura apenas medio segundo, se ha convertido en un elemento clave dentro de la experiencia del usuario. Lejos de ser casual, este sonido es el resultado de un complejo proceso de diseño en el que intervienen especialistas en acústica y psicoacústica, capaces de transformar un gesto cotidiano en una poderosa herramienta de percepción.

Los fabricantes buscan un sonido concreto: seco, grave y profundo. Este tipo de tonalidad transmite sensaciones de solidez, seguridad y calidad. Por el contrario, un sonido metálico o agudo puede generar la impresión de fragilidad o materiales de baja gama. Para lograr ese efecto, los ingenieros ajustan múltiples elementos del vehículo, desde la estructura metálica hasta las gomas de sellado y los mecanismos de cierre.

En muchos casos, el sonido final no refleja exactamente la realidad física del coche. Se trata de una ‘ilusión acústica’ diseñada para reforzar la percepción de robustez. Es decir, el coche puede no ser más pesado o resistente, pero suena como si lo fuera. Esta estrategia forma parte de lo que se conoce como diseño de ‘sonido de marca’, una disciplina cada vez más relevante en un mercado donde las prestaciones técnicas tienden a igualarse.

Ingenieros del oído

Firmas como BMW, Mercedes-Benz o Porsche han incorporado equipos especializados en sonido que trabajan en cada detalle acústico del vehículo. Estos expertos no solo diseñan el cierre de puertas, sino también el sonido de botones, alertas, cinturones de seguridad o sistemas de asistencia.

El objetivo es crear una identidad sonora reconocible, una especie de ‘firma’ que el usuario asocie automáticamente con la marca. En este contexto, la psicoacústica —la ciencia que estudia cómo percibimos los sonidos— se convierte en una herramienta clave para influir en la experiencia del conductor.

El papel del silencio

Para afinar estos detalles, los coches se someten a pruebas en cámaras anecoicas, espacios diseñados para eliminar cualquier eco o interferencia sonora. En estos entornos, donde el silencio es casi absoluto, los ingenieros pueden analizar con precisión cada ruido que produce el vehículo, tanto en su interior como hacia el exterior.

Estas pruebas permiten ajustar desde el aislamiento acústico hasta la sonoridad de los sistemas de audio. El objetivo no es solo reducir el ruido, sino controlar qué se escucha y cómo se percibe. En los vehículos de alta gama, esta atención al detalle es fundamental para transmitir confort y exclusividad.

Sonidos que no existen

Uno de los ejemplos más llamativos es el del intermitente. Antiguamente, su característico ‘tic-tac’ era un subproducto mecánico. Hoy, en los coches modernos, ese sonido ya no es necesario desde el punto de vista técnico, pero se sigue reproduciendo de forma artificial. ¿La razón? Proporciona al conductor una referencia auditiva que confirma que el sistema está funcionando correctamente.

Este principio se aplica a muchos otros elementos del coche. Incluso los sonidos del motor pueden ser modificados o completamente diseñados, especialmente en modelos diésel o eléctricos, donde el ruido natural es menor o menos atractivo.

El reto eléctrico

La llegada de los vehículos eléctricos ha llevado esta disciplina a un nuevo nivel. Al desaparecer el ruido del motor de combustión, el silencio se convierte en protagonista, lo que obliga a diseñar nuevos sonidos tanto por razones de seguridad como de experiencia. De hecho, la normativa exige que estos coches emitan un sonido al circular a baja velocidad para alertar a peatones.

Algunas marcas han ido más allá, colaborando con figuras como Hans Zimmer para crear paisajes sonoros únicos que acompañen la conducción. El objetivo es sustituir el rugido tradicional por una experiencia auditiva moderna y emocional.

Más que marketing

Aunque pueda parecer una cuestión estética, el diseño sonoro también tiene implicaciones en la seguridad. Un entorno acústico bien diseñado reduce la fatiga del conductor y mejora la concentración. Además, los sonidos funcionales permiten interactuar con el vehículo sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Así, lo que podría parecer un simple ‘clic’ es en realidad el resultado de una compleja combinación de ingeniería, psicología y diseño. La próxima vez que cierres la puerta de tu coche, estarás escuchando mucho más que un sonido: estarás percibiendo una estrategia cuidadosamente diseñada para convencerte, desde el primer instante, de que estás ante un producto de calidad.