La ciencia tras los 'gusanos de oído': por qué el cerebro repite sin cesar canciones en bucle

Escuchar una canción y no poder sacarla de la cabeza es una experiencia casi universal. Este fenómeno, conocido científicamente como Imágenes Musicales Involuntarias (INMI), describe la repetición automática de fragmentos musicales en la mente sin intención consciente. Popularmente se les llama gusanos de oído, una metáfora que refleja perfectamente cómo estas melodías parecen instalarse en el cerebro y reproducirse en bucle.

Lejos de ser algo extraño, se estima que la gran mayoría de las personas experimenta este fenómeno con frecuencia. Lo más llamativo es que no distingue entre canciones que gustan y aquellas que resultan molestas. De hecho, en muchos casos son precisamente esas melodías que generan rechazo las que más persisten. La razón está en cómo el cerebro procesa la información sonora, priorizando ciertos patrones independientemente de nuestra preferencia.

La clave está en la repetición

Las canciones que se quedan pegadas suelen compartir características similares: estructuras simples, ritmos marcados y estribillos repetitivos. Estas cualidades facilitan que la corteza auditiva procese y almacene la información con rapidez. Cuando solo se escucha un fragmento, el cerebro tiende a completarlo, generando un bucle constante.

Este mecanismo está relacionado con el llamado efecto Zeigarnik, que explica por qué recordamos mejor las tareas incompletas. En el caso de la música, una canción interrumpida deja una tarea pendiente que el cerebro intenta resolver repitiéndola mentalmente.

El papel de las emociones

La carga emocional también juega un papel importante. Las canciones asociadas a estados de ánimo intensos —ya sean positivos o negativos— tienen más probabilidades de quedarse en la mente. Incluso la irritación puede actuar como un refuerzo, generando lo que algunos expertos describen como fricción mental: una especie de incomodidad que impulsa al cerebro a repetir la melodía una y otra vez.

Además, factores como el estrés, el aburrimiento o la fatiga aumentan la probabilidad de que aparezcan estos bucles. En estas situaciones, el cerebro busca estímulos para mantenerse activo, y la música se convierte en una opción accesible y automática.

Qué ocurre en el cerebro

Desde el punto de vista neurológico, los gusanos de oído activan varias áreas del cerebro. La corteza auditiva se encarga de reproducir la melodía, incluso sin estímulo externo, mientras que la memoria de trabajo almacena fragmentos cortos —generalmente de entre 15 y 30 segundos— y los repite de forma continua.

También intervienen regiones relacionadas con el movimiento y el lenguaje, ya que muchas veces la persona canta mentalmente la canción. Este proceso, conocido como subvocalización, refuerza el ciclo y dificulta que la melodía desaparezca.

Cómo romper el bucle

Aunque puede resultar molesto, existen formas efectivas de interrumpir este proceso. Una de las más recomendadas es ocupar la mente con una actividad que requiera concentración moderada, como resolver un rompecabezas o leer. Estas tareas compiten por los mismos recursos cognitivos que utiliza la música, ayudando a desplazarla.

Otra estrategia consiste en escuchar la canción completa. Al hacerlo, el cerebro cierra la secuencia y reduce la necesidad de repetirla. También se ha demostrado que acciones como masticar chicle pueden interferir con la subvocalización, dificultando la reproducción mental del sonido.

Un mecanismo útil

Aunque a menudo se perciben como una molestia, los gusanos de oído son en realidad una manifestación del funcionamiento normal del cerebro. Reflejan la capacidad humana para reconocer patrones, anticipar secuencias y almacenar información de forma eficiente.

En definitiva, esa canción que no puedes dejar de repetir en tu cabeza no es un fallo, sino una prueba de cómo tu mente trabaja constantemente, incluso cuando no te das cuenta.