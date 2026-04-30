Alerta por la nueva estafa de los peajes: así suplantan a la DGT por SMS

Desconfiar de los mensajes que meten prisa o piden dinero de forma inmediata puede evitar más de un problema. Así lo recuerda la Guardia Civil tras detectar una nueva modalidad de estafa que llega directamente al móvil en forma de SMS. En este caso, los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico para reclamar el pago de un supuesto peaje pendiente.

El aviso se ha emitido desde Navarra, donde ya se han localizado varios intentos de fraude, aunque por ahora no hay constancia de que hayan terminado en estafas consumadas.

El funcionamiento es bastante claro: el usuario recibe un SMS en el que se le informa de un presunto impago en una autopista de peaje. En el mismo mensaje aparece una cantidad concreta y un aviso de posible sanción si no se paga "en un plazo breve". Todo va acompañado de un enlace que, en apariencia, serviría para solucionar la situación, pero que en realidad lleva a una web fraudulenta.

Tal y como explican desde la Guardia Civil, el objetivo es que la persona introduzca sus datos personales y bancarios, pensando que está regularizando un pago, cuando en realidad los está entregando a los estafadores.

Por eso, los agentes insisten en una idea clave para detectar el engaño: la DGT no comunica sanciones ni pagos pendientes mediante SMS o correo electrónico. Las vías oficiales siguen siendo el correo postal o la Dirección Electrónica Vial, por lo que cualquier mensaje de este tipo debe hacer sospechar.

Se recomienda entonces eliminar de inmediato el SMS. Si el mensaje ya se ha abierto o se ha interactuado con él, lo más aconsejable es contactar cuanto antes con el banco y poner una denuncia.