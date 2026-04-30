Día de la Madre gastronómico con sabores de Perú, carne de autor y brunch internacional

Restaurantes y marcas gastronómicas han preparado propuestas especiales para celebrar el Día de la Madre con experiencias culinarias que van desde la cocina peruana hasta menús de carne de alta calidad o brunch con inspiración japonesa, consolidando la tendencia de regalar tiempo y gastronomía frente a los obsequios tradicionales.

Diversas madres han elegido opciones como La Mar Madrid by Gastón Acurio, que propone un viaje a Perú sin salir de la capital. Ubicado en la zona de Azca, el restaurante celebrará esta fecha en doble jornada, los días 3 y 10 de mayo, en un guiño a las tradiciones española y peruana. Su menú degustación con maridaje A Mar Abierto plantea un recorrido gastronómico en varias etapas, mientras que su carta incluye ceviches, tiraditos y piqueos pensados para compartir en familia.

Para quienes prefieren la carne como protagonista, Vaca Nostra ofrece dos menús especiales que combinan producto nacional e internacional con técnicas de maduración propias. Sus propuestas incluyen desde croquetas de txuleta y mollejas a la brasa hasta lomos de vaca de distintas razas, acompañados de vino Rioja, en un entorno pensado para celebraciones familiares.

En clave internacional, Zuma Madrid apuesta por un brunch diferente con esencia de Japón disponible los fines de semana. La propuesta incluye platos como nigiris, sashimi o carnes a la robata, junto a cócteles clásicos, en una experiencia que combina gastronomía y ambiente cosmopolita.

Otra alternativa al aire libre la ofrece el rooftop RT60 del Hard Rock Hotel Madrid, que se presenta como un mirador gastronómico con vistas 360 grados. Su propuesta combina ceviches, tacos y opciones de street food americana, con el añadido de un cóctel y postre gratuito para las madres durante el fin de semana festivo.

Más allá de los restaurantes, algunas marcas apuestan por el regalo gastronómico. Un clásico. Es el caso de Cinco Jotas y Mércules, que han lanzado una edición limitada que combina jamón de bellota 100% ibérico con un accesorio de diseño exclusivo, reforzando la idea de compartir momentos alrededor de la mesa. En esta misma línea, el aperitivo francés Lillet se posiciona como aliado de las sobremesas, con propuestas como el Lillet Rosé o Blanc, pensadas para acompañar comidas al sol y encuentros relajados.