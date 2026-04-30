Historia del "despertador humano": el oficio vital antes de los relojes baratos

Mucho antes de que los teléfonos móviles y los despertadores digitales formaran parte de la vida cotidiana, despertar a tiempo era una tarea que dependía de otras personas. Durante la Revolución Industrial, en ciudades como Londres, Manchester o Glasgow, surgió la figura del knocker-upper, un oficio tan peculiar como esencial para garantizar la puntualidad de los trabajadores en fábricas y talleres.

El contexto explica su aparición. Entre finales del siglo XVIII y el XIX, la industrialización transformó por completo los ritmos de vida. La jornada laboral dejó de depender de la salida del sol para ajustarse a horarios estrictos marcados por las fábricas. Llegar tarde no era una simple falta: podía suponer la pérdida del empleo. Sin embargo, los despertadores mecánicos, aunque ya existían, eran objetos caros y poco accesibles para la mayoría de la población trabajadora. La solución fue contratar a alguien que se encargara de despertarles a la hora exacta.

Así nació el knocker-upper, un "despertador humano" que recorría las calles antes del amanecer. Este trabajo era desempeñado con frecuencia por personas mayores, viudas o incluso policías que aprovechaban sus rondas nocturnas para obtener ingresos adicionales. A cambio de una pequeña tarifa semanal, se comprometían a despertar a sus clientes sin margen de error.

El método requería precisión e ingenio. Para quienes vivían en plantas bajas, bastaban golpes en la puerta o la ventana con un palo corto. Sin embargo, en edificios más altos, utilizaban largas varas, a menudo de bambú, con las que golpeaban suavemente los cristales. Algunos desarrollaron técnicas más sofisticadas: el uso de cerbatanas para lanzar pequeñas semillas o guisantes contra las ventanas permitía despertar al cliente sin molestar a los vecinos. Esta práctica se hizo especialmente famosa en el caso de Mary Smith, conocida por su puntería y eficacia en el este de Londres.

Compromiso de los knocker-upper

Una de las claves del oficio era el compromiso. El knocker-upper no se marchaba hasta asegurarse de que la persona se había despertado. No bastaba con un golpe: debía haber una señal clara, como asomarse a la ventana o responder al aviso. Esta persistencia hacía que el sistema fuera más fiable que muchos despertadores mecánicos de la época, que podían fallar o ser ignorados con facilidad.

El trabajo también planteaba una pregunta inevitable: ¿quién despertaba al propio despertador? No existía una única respuesta. Algunos adaptaban su ciclo de sueño y trabajaban durante la noche, otros confiaban en rutinas muy estrictas o incluso en la ayuda de colegas. En ciertos casos, se creaba una especie de cadena en la que unos despertaban a otros, asegurando que el sistema funcionara cada mañana.

A pesar del avance tecnológico, este oficio perduró más tiempo del que podría imaginarse. Aunque los despertadores comenzaron a abaratarse a finales del siglo XIX, los knocker-uppers siguieron activos en algunas zonas hasta mediados del siglo XX, e incluso más allá en ciertos lugares. Su fiabilidad y la costumbre mantuvieron viva la profesión durante décadas.

Finalmente, la expansión de la electricidad y la popularización de relojes más económicos marcaron su desaparición. Los despertadores mecánicos primero, y los eléctricos después, sustituyeron progresivamente a estos trabajadores. Con el tiempo, la tecnología digital y los teléfonos móviles transformaron por completo la forma de despertarse.

Hoy, el gesto de posponer una alarma en el móvil parece cotidiano, pero durante años despertar dependía de una interacción humana directa. La figura del knocker-upper representa una etapa en la que la puntualidad industrial se sostenía gracias a la disciplina, la confianza y un toque —literal— en la ventana.