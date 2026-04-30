La 'fiebre del heno' en el siglo XVIII: un suplicio exclusivo para ricos y nobles

Durante el siglo XVIII , la primavera no era sinónimo de disfrute para todos. En plena Ilustración, mientras Europa avanzaba en pensamiento y cultura, la aristocracia se enfrentaba a un enemigo invisible: lo que hoy conocemos como rinitis alérgica . Sin antihistamínicos ni tratamientos eficaces, los estornudos, el lagrimeo y la congestión se interpretaban bajo teorías médicas basadas en los "humores ", dando lugar a prácticas que hoy resultan tan llamativas como ineficaces.

En aquella época, esta dolencia se conoció como "catarro de verano" o "catarro de las rosas", ya que se atribuía incorrectamente al olor de las flores o al heno recién cortado. La enfermedad adquirida incluso un carácter distintivo, asociándose principalmente a la nobleza. Se pensaba que solo las personas con una constitución delicada o un sistema nervioso refinado podrían padecer estos síntomas, en contraste con los campesinos, que convivían con el polen sin quejarse abiertamente.

Ante la falta de conocimiento sobre el origen real del problema, los tratamientos se centran en restaurar el supuesto equilibrio interno del cuerpo. La sangría era uno de los recursos más habituales: se extraía sangre para reducir la inflamación y "liberar" el exceso de calor o presión. A esto se sumaban purgas y vómitos, que buscaban expulsar la causa de la enfermedad mediante reacciones intensas del organismo. También se empleaban ventosas o métodos para provocar ampollas en la piel, con la idea de extraer el mal que afectaba al paciente.

El vinagre ocupaba un lugar destacado en este repertorio terapéutico. Considerado un antiséptico universal, se utilizaba en forma de vapores o aplicado en compresas. Los nobles solían llevar esponjas impregnadas en vinagres aromáticos para inhalarlos en momentos de crisis, creyendo que limpiaban las vías respiratorias y neutralizaban los "malos aires". Asimismo, se aplicaban soluciones en los ojos para aliviar el picor, aunque con resultados limitados.

Otra herramienta indispensable eran los pañuelos, a menudo de seda, que se convirtieron en un elemento constante para hacer frente al lagrimeo y la secreción nasal. Sin embargo, el uso continuo podría agravar la irritación, especialmente cuando los tejidos fueron tratados con productos agresivos. Esto generaba un círculo de incomodidad que los médicos trataban de resolver con intervenciones aún más invasivas.

¿Qué cambió los métodos?

Frente a la ineficacia de muchos remedios, algunos optan por estrategias más prácticas. El aislamiento era una de las más extendidas: permanecer en interiores, con ventanas cerradas y cortinas echadas, reducía la exposición al polen. Aunque se justificaba por la supuesta sensibilidad a la luz, esta medida resultaba, sin saberlo, una de las pocas realmente efectivas. También era frecuente que los nobles abandonaran temporalmente sus residencias habituales para trasladarse a zonas costeras, donde el aire marino ofrecía cierto alivio.

Pese a estos esfuerzos, la comprensión del fenómeno era limitada. No fue hasta el siglo XIX cuando se realizaron estudios que identificaron el polen como el desencadenante de estas reacciones. Hasta entonces, las causas se atribuían a factores como los olores, el calor o incluso el polvo ambiental.

En definitiva, la llamada "fiebre del heno" fue durante el siglo XVIII un verdadero tormento para la aristocracia, marcado por tratamientos agresivos y teorías erróneas. Con el tiempo, el avance científico permitió entender su origen y transformar una dolencia envuelta en misterio en una afección tratable. La primavera, que antaño implicaba encierro y sufrimiento para algunos, se ha convertido hoy en una estación mucho más llevadera gracias al conocimiento médico.