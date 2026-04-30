¿Quién es Ernie Dosio, el famoso cazador millonario que ha muerto aplastado por un elefante en Gabón?

La historia ha corrido como la pólvora: el conocido cazador estadounidense y empresario agrícola, Ernie Dosio, ha muerto durante un safari en Gabón tras ser aplastado por un elefante en plena expedición. El ataque mortal fue grabado y difundido en redes sociales, lo que ha conmocionado al mundo de la caza y ha creado una gran controversia.

El grupo avanzaba por una zona de vegetación cerrada cuando se topó, de forma inesperada, con varias elefantas acompañadas de una cría. En ese momento, la situación se volvió incontrolable. Según recogen medios como The New York Times, uno de los animales embistió primero al guía y, acto seguido, se lanzó contra Dosio. El cazador cayó al suelo y fue aplastado repetidamente, sin margen de reacción. La escena se grabó y ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde se ha generado un amplio debate sobre el estilo de vida de Dosio.

¿Quién era Ernie Dosio?

Ernie Dosio era un empresario estadounidense ligado al sector agrícola, propietario de amplias explotaciones en California. Era propietario de Pacific AgriLands, una firma dedicada a la gestión agrícola que controlaba alrededor de 12.000 acres de viñedos en la zona de Modesto, en pleno Valle Central.

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La vida de Dosio estaba marcada por el lujo… y por la caza mayor. Su nombre era relativamente conocido en círculos exclusivos de safaris y entre aficionados a este tipo de expediciones: llevaba practicando la caza desde muy joven y había participado en expediciones por África y Estados Unidos durante décadas.

Además, formaba parte del Sacramento Safari Club, uno de los círculos habituales de este tipo de actividad, y había acumulado una gran colección de trofeos de animales como elefantes, leones o rinocerontes. De hecho, viajaba con frecuencia a África para participar en batidas organizadas. No se trataba, por tanto, de un aficionado ocasional, sino de alguien con experiencia y recursos para acceder a este tipo de aventuras.

De hecho, el viaje a Gabón estaba organizado como parte de un exclusivo safari, tenía un precio que rondaba los 40.000 dólares (37.000 euros) y estaba centrado en la caza de grandes especies en entornos naturales protegidos, una actividad perfectamente legal y con todos los permisos en regla, según los medios estadounidenses.

Sin embargo, su pasión por la caza mayor también lo situaba en el centro de la polémica. Este tipo de safaris —totalmente legales— han generado un fuerte debate internacional, especialmente cuando implican especies emblemáticas.