El motivo real por el que cambiar hábitos no es tan simple como se cree

La idea de que repetir una conducta durante unas semanas basta para cambiar hábitos está muy extendida, pero no siempre funciona como se cree. Detrás de muchos comportamientos hay causas psicológicas profundas que no se solucionan únicamente con disciplina o repetición.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, los psicólogos María Ibáñez y Jesús Jiménez han analizado por qué cuesta tanto cambiar ciertos hábitos y por qué confiar solo en la repetición puede llevar a frustraciones cuando no se aborda el origen real del problema.

El mito de repetir conductas para cambiar hábitos

En los últimos años ha ganado popularidad el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones neuronales. Este principio ha demostrado ser útil en ámbitos físicos, como la rehabilitación tras una lesión o enfermedad, pero no siempre funciona igual en el plano psicológico.

Según explica Jesús Jiménez, existe un error frecuente al aplicar esta idea a los hábitos cotidianos: "Se está trasladando este concepto a las cuestiones psicológicas, como si la repetición de una conducta pudiera resolver el problema, y eso es falso".

Los expertos advierten de que repetir una conducta adecuada puede ayudar a controlar un comportamiento durante un tiempo, pero no necesariamente solucionarlo. María Ibáñez señala que, en muchos casos, la persona simplemente reprime lo que siente en lugar de resolverlo: "Lo que va a hacer va a ser reprimirse y le va a salir esa ira y ese mal humor en otro momento que a lo mejor todavía es más inadecuado".

Por eso, insisten en que el cambio real no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de comprender qué hay detrás de cada comportamiento.

Entender la causa, la clave para cambiar de verdad

Una de las razones por las que cuesta modificar hábitos es que muchos tienen un origen emocional o psicológico que no siempre es evidente. Ansiedad, miedo o inseguridad pueden estar detrás de conductas como fumar, procrastinar o mantener rutinas perjudiciales.

En este sentido, Jesús Jiménez subraya que la clave está en investigar el origen del problema: "Cuando uno quiere cambiar un comportamiento perjudicial, tiene que entender qué hay detrás psicológicamente hablando".

Esto explica también por qué algunos métodos populares, como la idea de cambiar un hábito en 21 días, no funcionan en todos los casos. María Ibáñez lo resume con claridad: "Ya lo puedo hacer 21 días o 48, que si lo que tiene detrás es un temor, no va a poder resolverlo a la larga".

Aun así, María Ibáñez y Jesús Jiménez recuerdan que el cambio siempre es posible, independientemente de la edad o del tiempo que lleve instalado un hábito. Para lograrlo, recomiendan analizar las causas profundas y prestar atención a las emociones que sostienen esos comportamientos, en lugar de limitarse a repetir acciones sin entender su origen.