Hilos de silicona en la puerta: así es el método de los ladrones para robar en el puente de mayo

Con el puente de mayo, muchas personas aprovechan para hacer la maleta, irse de viaje y dejar la vivienda cerrada durante varios días. En ese contexto, la Policía advierte de una técnica que algunos ladrones estarían utilizando para comprobar si una casa está vacía antes de entrar a robar.

Según explican las fuerzas de seguridad, algunos delincuentes colocan pequeños elementos casi imperceptibles –como hilos de silicona, plásticos muy finos o marcas similares– en la puerta o en el marco. No buscan entrar en ese momento, sino vigilar.

La forma de actuar es sencilla: colocan estos "marcadores" cuando sospechan que no hay nadie en casa y regresan días después para comprobar si han sido movidos o retirados. Si siguen intactos, interpretan que la vivienda ha estado desocupada durante ese tiempo.

Este sistema les permite seleccionar objetivos con más facilidad, especialmente en periodos como puentes o vacaciones, cuando muchas casas permanecen cerradas varios días.

La recomendación clave: no tocar nada

La recomendación de la Policía es clara. Si al volver a casa o al salir detectas algo extraño en la puerta –un plástico, un hilo o cualquier objeto fuera de lo habitual– no se debe manipular.

Lo correcto es:

No tocar ni retirar el objeto

Avisar de inmediato al 091

Evitar alterar la zona por si pudiera ser útil para la investigación

🕵️‍♀️Los ladrones no llaman a la 🚪, dejan señales para comprobar que no estás ⚠️Si vuelves de #vacaciones y te encuentras testigos de plástico como estos en la puerta⤵️ ✋No toques nada

🔜Llama al #091#VeranoSeguro pic.twitter.com/jdxKGXi0xB — Policía Nacional (@policia) July 13, 2025

Aunque pueda parecer una reacción lógica quitarlo, hacerlo puede eliminar posibles pruebas.

Un riesgo que aumenta en festivos

Este tipo de avisos se repite en fechas concretas como verano, Navidad o puentes festivos, ya que son momentos en los que muchas viviendas quedan vacías durante días. Ese contexto facilita este tipo de vigilancias previas por parte de los delincuentes.

Las autoridades insisten en que los robos no suelen ser aleatorios, sino que en muchos casos hay una fase de observación previa.

Consejos para reducir riesgos

Además de estar atentos a estas señales, la Policía recuerda algunas medidas básicas para mejorar la seguridad del hogar:

Simular presencia en la vivienda (luces o persianas con movimiento)

Pedir a vecinos de confianza que recojan el correo o vigilen la puerta

Revisar la cerradura al volver de un viaje

Prestar atención a cambios en el entorno de la entrada

La Policía también ha difundido en su cuenta de TikTok información sobre robos con fuerza en domicilios que insisten en la importancia de mejorar la seguridad de las cerraduras.

En este sentido, recomiendan instalar sistemas certificados de alta seguridad y cilindros reforzados, así como contar con mecanismos que permitan abrir la puerta desde fuera incluso si hay una llave puesta dentro, algo especialmente útil en determinados casos.

Vigilancia y prevención

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil recuerdan que estos métodos de "marcado" no son nuevos, pero siguen utilizándose porque son discretos y eficaces para los delincuentes.

La clave, según insisten, está en la prevención y en prestar atención a pequeños detalles que normalmente pasarían desapercibidos.