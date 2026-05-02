Gastronomía, flores y experiencias sobresalen como regalos para sorprender en el Día de la Madre

Las marcas de gastronomía, experiencias y retail están lanzando sus últimas propuestas en vísperas de la celebración este domingo del Día de la Madre para quienes aún buscan un regalo con el que sorprender y acertar. Entre las principales novedades hay desde tartas artesanales hasta planes de bienestar o detalles personalizados a domicilio, pues la tendencia apunta a regalos que priorizan el tiempo compartido y las experiencias.

En el terreno gastronómico, Levaduramadre vuelve a apostar por su propuesta más emblemática con la Mom Cake, una tarta de edición limitada elaborada de forma artesanal con bizcocho de zanahoria, frosting de queso crema y decoración floral hecha a mano. Disponible hasta fin de existencias, incluye un tarjetón para dedicatorias, reforzando la idea de convertir un dulce en un recuerdo.

El auge del delivery ha transformado también la forma de regalar. Just Eat se posiciona así como un aliado para diseñar sorpresas personalizadas que van más allá de la comida. De hecho, se trata de uno de los tres días con mayor volumen de pedidos de flores en la plataforma, lo que refleja la creciente demanda de detalles que llegan directamente a casa. A través de su servicio, es posible enviar desde ramos y desayunos sorpresa hasta productos de belleza, accesorios o incluso propuestas para organizar comidas especiales sin salir de casa.

En este ecosistema, distintas marcas amplían las opciones disponibles: las composiciones florales de Flores Mariví o Rosistirem, con ramos clásicos o diseños contemporáneos; las experiencias de Smartbox, que permiten regalar escapadas o planes de bienestar con envío inmediato; o propuestas de autocuidado como las de Perfumerías Facial. A ello se suman alternativas como las gafas de sol de Hawkers, la selección cultural de Troa Librerías o la tecnología reacondicionada de CeX, orientada a un consumo más sostenible.

Según datos del Gastrómetro de Just Eat, ocho de cada diez españoles aseguran que recibir un detalle o su plato favorito en casa mejora su estado de ánimo, lo que refuerza la idea de que este tipo de regalos, incluso en el último momento, siguen siendo una apuesta segura.

Precisamente ese bienestar se consolida como una de las grandes tendencias. Firmas como AIRE Ancient Baths proponen experiencias como el Hydrating Honey Ritual, que combina masajes, tratamientos hidratantes y recorridos por aguas termales en entornos históricos, con ediciones especiales en formato regalo para esta fecha.

En conjunto, estas propuestas reflejan un cambio en la forma de celebrar el Día de la Madre, donde los regalos buscan cada vez más generar experiencias memorables y adaptarse a los gustos personales, incluso cuando el tiempo apremia.