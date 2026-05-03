España, fuera del top 20 mundial de países más educados

Un informe internacional elaborado por la compañía Remitly ha analizado cómo perciben los ciudadanos de distintos países la educación y los buenos modales en el mundo. El estudio, basado en más de 4.600 encuestas realizadas en 26 países, no mide el nivel académico, sino la cortesía en la vida cotidiana: el respeto, la amabilidad, la paciencia o la forma de relacionarse en espacios públicos.

Ranking de los países más educados del mundo

Según las respuestas recogidas, el ranking global queda de la siguiente forma:

Japón Canadá Reino Unido China Alemania Filipinas Suecia Dinamarca Finlandia Sudáfrica Australia Suiza Estados Unidos India Irlanda Nueva Zelanda Noruega Países Bajos Tailandia Francia Brasil España Bélgica Italia Austria

Japón ocupa con claridad la primera posición, concentrando más de un tercio de todas las menciones. Su cultura del respeto, la cortesía en espacios públicos y las normas sociales estrictas lo sitúan como el principal referente global en educación social.

España, fuera del top 20

España aparece en el puesto 22, con un 1,11 % de las menciones, quedando fuera del top 20 mundial. El estudio no interpreta este resultado como una valoración negativa, sino como una cuestión de percepción internacional, donde otros países son más asociados a los buenos modales en contextos globales.

El informe señala que elementos culturales como la espontaneidad, la cercanía en el trato o una comunicación más directa pueden influir en cómo se interpretan los comportamientos sociales desde fuera.

Cómo se perciben los países a sí mismos

El estudio también analiza la autopercepción de la educación en cada país, con resultados distintos al ranking global:

Brasil: 9,46/10

Chile: 9,46/10

India: 9,41/10

Suecia: 9,40/10

Francia: 9,36/10

México: 9,35/10

España: 9,34/10

En este apartado, España ocupa la séptima posición mundial, mostrando una valoración interna mucho más positiva que la percepción externa.

Diferencias entre imagen externa y autopercepción

Uno de los puntos más destacados del informe es la distancia entre cómo se ven los países y cómo son percibidos desde el exterior. Mientras algunos países como Japón lideran claramente la clasificación global, sus propios ciudadanos tienden a ser más críticos con su comportamiento social.

La importancia de los modales en un mundo globalizado

Desde Remitly se subraya que la educación cotidiana influye directamente en la experiencia de quienes se trasladan a otro país. Gestos como la paciencia ante barreras idiomáticas, el respeto en espacios públicos o la amabilidad en el trato diario pueden marcar de forma significativa la adaptación cultural.

El estudio concluye que las normas sociales varían entre países y que comprender esas diferencias resulta clave en un contexto cada vez más globalizado.