El Típex y la mentira que nos contamos: así intentamos borrar nuestros errores cada día

El Típex, el conocido corrector de escritura que permite tapar errores sobre el papel, ha servido como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la cultura contemporánea del arrepentimiento y la posibilidad de rectificar lo hecho. A partir de una anécdota sobre su origen, el director creativo de La Salle, Jesús Alcoba, ha desarrollado una conversación en la que ha conectado el error con la escritura, la memoria y la vida cotidiana.

La reflexión se ha producido en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde Alcoba ha sido entrevistado sobre la idea del error y su presencia en la cultura actual, marcada por herramientas digitales que permiten editar, borrar o modificar casi cualquier contenido.

El origen de un "líquido del arrepentimiento"

Alcoba ha recordado cómo el Típex nació vinculado a la época de la mecanografía, cuando corregir un error sobre el papel no era algo inmediato ni digital, sino un proceso físico que exigía soluciones creativas para ocultar lo escrito sin dejar rastro visible. A partir de esa necesidad surgió un producto que acabó cambiando la forma de enfrentarse al error en la escritura cotidiana.

"Era un líquido del arrepentimiento, un líquido del error", ha explicado, aludiendo a cómo este invento terminó trascendiendo su función original hasta convertirse en una marca genérica reconocida por su uso, al igual que otros casos como Kleenex, celo o Post-it, que han pasado a identificarse directamente con la acción que realizan.

La cultura del "deshacer"

A partir de esa idea, la conversación ha ido derivando hacia lo que Alcoba denomina la cultura contemporánea del deshacer, un contexto en el que cada vez más acciones pueden corregirse, modificarse o incluso eliminarse con un gesto, desde un mensaje enviado hasta una imagen publicada o una decisión tomada en entornos digitales.

"Vivimos en una cultura en la que nada es definitivo", ha señalado, al reflexionar sobre cómo esta posibilidad de revertir casi todo ha cambiado también la relación que tenemos con el error, que deja de ser algo permanente para convertirse en algo potencialmente corregible en cualquier momento.

Cuando el error deja huella

En la parte final del diálogo, Alcoba ha puesto el foco en el límite de esa capacidad de corrección, recordando que incluso en un entorno digital cada vez más flexible no todo puede borrarse por completo, ya que algunos errores permanecen de una forma u otra en la experiencia personal o en la memoria.

"Rectificar es de sabios, pero no todo se borra", se ha apuntado en la conversación, subrayando la idea de que el arrepentimiento y la corrección forman parte del aprendizaje, pero no siempre eliminan las consecuencias de aquello que se ha hecho o dicho.