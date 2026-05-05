El mapa del sexo en España: Lérida lidera en frecuencia y Burgos arrasa en infidelidad

La sexualidad de los españoles en 2026 dibuja un panorama diverso, con contrastes entre territorios, diferencias de género y cambios marcados por la era digital. Así lo refleja el último estudio sobre hábitos sexuales elaborado por Diversual, basado en una encuesta a 5.414 personas mayores de 18 años.

Uno de los datos más llamativos es la frecuencia de las relaciones sexuales: en España se mantienen encuentros con otra persona una media de 5,9 días al mes. Sin embargo, existen diferencias notables entre provincias. Lérida lidera el ranking con 7,2 días mensuales, mientras que Salamanca se sitúa en el extremo opuesto con 4,2.

En cuanto al placer, el 79,3% de los encuestados afirma alcanzar el orgasmo en pareja. No obstante, la brecha de género sigue siendo evidente: el 88% de los hombres lo consigue frente al 66,5% de las mujeres. Esta diferencia desaparece en el ámbito individual, donde el orgasmo se alcanza en el 90,3% de las ocasiones.

Uno de cada tres españoles ha sido infiel

El estudio también pone cifras a la fidelidad. Casi uno de cada tres españoles (31,7%) reconoce haber sido infiel en alguna relación estable. Burgos destaca como la provincia con mayor porcentaje de infidelidad (52,2%), mientras que Cuenca se posiciona como la más fiel (16,1%).

En el terreno de las fantasías, el deseo de realizar un trío se mantiene como el más extendido, mencionado por el 58,9% de los participantes. Este interés es especialmente elevado entre los hombres, mientras que entre las mujeres destacan también fantasías relacionadas con la dominación y el cambio de escenarios fuera del dormitorio.

El informe revela además datos preocupantes sobre el uso del preservativo. Más de la mitad de las mujeres (54%) admite haber mantenido relaciones sin protección con parejas no estables, y un 44,7% afirma haberse sentido presionada para no utilizarlo.

Por otro lado, la forma de ligar ha cambiado claramente: el 74,3% de los encuestados considera que hoy es más fácil encontrar pareja sexual que antes, y casi un 60% señala las aplicaciones de citas como la principal vía para conseguirlo.

El consumo de pornografía también forma parte de los hábitos actuales, con una media de 6,9 días al mes. De nuevo, se observan diferencias por género: los hombres consumen casi cuatro veces más que las mujeres.

En conjunto, el estudio refleja una sociedad cada vez más abierta, pero también desigual en ciertos aspectos, donde conviven nuevas formas de relación, cambios culturales y retos pendientes en educación y salud sexual.