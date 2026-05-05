Hasta 27.000 euros por trayecto: así es el Hondius, el crucero del hantavirus

El crucero de expedición MV Hondius, conocido por operar rutas de exploración en la Antártida y el Atlántico Sur, se ha visto envuelto en un episodio sanitario tras la detección de un brote de hantavirus a bordo. Según la información confirmada por la Organización Mundial de la Salud, se han registrado varios casos, incluidos positivos confirmados y otros sospechosos, además de tres fallecimientos durante la travesía.

Más allá del impacto sanitario, el interés también se ha centrado en el coste de este tipo de viajes de expedición polar, considerados de alta gama y de acceso limitado por su alto precio.

Un crucero de expedición con precios elevados

El MV Hondius es un buque especializado en rutas polares que combina exploración con servicios de confort similares a los de un hotel. Sus tarifas varían ampliamente en función de la duración del itinerario, la zona visitada y el tipo de camarote.

Los viajes más básicos a la Antártida pueden partir aproximadamente desde los 7.800 dólares por persona (unos 6.600 euros).

(unos 6.600 euros). Las expediciones más largas o completas, que incluyen regiones como las Islas Malvinas o Georgia del Sur, pueden situarse entre los 12.000 y 17.000 dólares .

. En las opciones de mayor nivel, especialmente en suites o travesías extendidas de unas tres semanas, los precios pueden alcanzar entre 24.000 y 31.500 dólares, es decir, alrededor de 27.000 euros o más.

Algunas rutas combinadas de mayor duración, que superan las dos semanas e incluyen múltiples destinos del Atlántico Sur y la Antártida, pueden incluso elevar el coste total del viaje por encima de los 40.000 euros en determinadas conexiones.

Fuente: MV Hondius

Distintas opciones de camarotes

Con respecto a los camarotes, el crucero cuenta con 8 tipos, que van desde opciones más sencillas hasta suites de mayor lujo, todos con baño privado, calefacción y WiFi.

Cuádruple: para 4 personas, con literas.

para 4 personas, con literas. Triple: para 3 personas, con cama individual y litera.

para 3 personas, con cama individual y litera. Doble ojo de buey: para 2 personas, con ventanas pequeñas.

para 2 personas, con ventanas pequeñas. Doble con ventana: similar, pero con mejor vista exterior.

similar, pero con mejor vista exterior. Doble Deluxe: más espacio y sofá.

más espacio y sofá. Superior: cama doble y extras como cafetera y nevera.

cama doble y extras como cafetera y nevera. Junior Suite: más amplitud y ventanales grandes.

más amplitud y ventanales grandes. Grand Suite: la más exclusiva, con balcón y vistas panorámicas.

Un viaje exclusivo y de perfil polar

Este buque, que opera principalmente desde puertos como Ushuaia, está diseñado para grupos reducidos de hasta 170 pasajeros, con una tripulación especializada en expediciones. Sus itinerarios incluyen observación de fauna, desembarcos en zodiac y navegación por zonas de hielo marino.

La experiencia está orientada a un público que busca turismo de aventura en entornos extremos, lo que explica tanto el nivel de servicio como los elevados costes asociados.

Mientras las autoridades sanitarias investigan el origen del brote, varios puertos han limitado o rechazado la entrada del barco por motivos de seguridad, como es el caso de España. El Ministerio de Sanidad ha pedido evacuar los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo en Cabo Verde, sin necesidad de que el barco haga escala en las Islas Canarias, como había anunciado la Organización Mundial de la Salud.