De Cervantes a los Playmobil: la agenda cultural que mezcla literatura, patios florales y sorpresas en cada parada

La agenda cultural de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio ha vuelto a poner sobre la mesa tres propuestas muy distintas para la semana: desde ferias literarias en Madrid hasta exposiciones educativas en Castilla y León, pasando por la tradicional Fiesta de los Patios de Córdoba. En esta edición ha participado el psicólogo Javier Urra.

Libros antiguos en el Paseo de Recoletos

La primera parada de la agenda es Madrid, donde el Paseo de Recoletos acoge la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Se trata de un evento que reúne a 37 librerías especializadas de toda España con ejemplares descatalogados, manuscritos originales y ediciones únicas.

"Se convierte en la mayor librería de fondo de España", se ha explicado durante la sección, destacando además que algunos de los libros pueden encontrarse desde precios simbólicos de un euro. La feria estará abierta hasta el 17 de mayo.

Córdoba y la Fiesta de los Patios

La segunda propuesta se traslada a Córdoba, donde ya ha comenzado la Fiesta de los Patios, declarada Patrimonio de la Humanidad. El evento, con origen en 1921, convierte los patios privados en espacios abiertos al público decorados de forma tradicional.

"Es el encuentro de los vecinos", ha señalado Javier Urra al reflexionar sobre el valor social de estos espacios, destacando su papel como punto de convivencia en la ciudad. El programa incluye además actividades culturales como conciertos, talleres infantiles y espectáculos de danza.

Durante la conversación se ha recordado también el carácter histórico y multicultural de Córdoba, con referencias a su patrimonio y su adaptación a la vida urbana actual.

Clásicos de la literatura en Playmobil en Burgos

La tercera propuesta cultural lleva a Burgos, donde el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acoge una exposición de clásicos de la literatura recreados con figuras de Playmobil.

El recorrido incluye escenas de obras como El Cantar de Mio Cid, La Celestina, Don Quijote de la Mancha o La casa de Bernarda Alba, entre otras. El objetivo es acercar la literatura a públicos más jóvenes mediante el lenguaje visual y lúdico de los muñecos.

"Viajar y leer te enseña mucho", ha reflexionado Javier Urra durante la conversación, en un cierre en el que se ha puesto en valor la importancia de la cultura, los libros y el aprendizaje intergeneracional como hilo conductor de la agenda cultural de la semana.