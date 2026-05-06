Guerreros, realeza y brujas: la historia de la manicura a través de los siglos

Hoy la manicura se asocia al cuidado personal, la estética y la moda. Sin embargo, su historia se remonta miles de años atrás y está mucho más ligada al poder, la jerarquía social e incluso al ámbito militar de lo que podría parecer. Antes de convertirse en un gesto cotidiano, el cuidado de las uñas fue una forma de comunicar estatus y autoridad.

Los primeros registros de manicura se sitúan hace más de 5.000 años en la antigua Babilonia. Allí, los guerreros no solo se preparaban físicamente para la batalla, sino también estéticamente.

Antes de combatir, dedicaban tiempo a arreglar sus uñas y teñirlas con pigmentos oscuros como el kohl. Este gesto no era superficial: el color indicaba rango. Los tonos más oscuros estaban reservados para los líderes militares, mientras que los más claros correspondían a escalones inferiores.

La manicura funcionaba así como un código visual inmediato en el campo de batalla, una señal de autoridad que podía intimidar al enemigo.

China: la manicura como ley social

En la antigua China, especialmente durante la dinastía Zhou, el cuidado de las uñas adquirió un significado aún más estructurado. No solo reflejaba estatus, sino que estaba regulado por normas estrictas.

Las élites utilizaban mezclas elaboradas con cera, clara de huevo y pigmentos naturales para colorear sus uñas. Los tonos dorados, plateados o rojos intensos eran exclusivos de las clases altas.

La longitud de las uñas también tenía un significado claro: unas uñas largas indicaban que la persona no realizaba trabajos manuales, lo que reforzaba su posición social.

Egipto: belleza, religión y jerarquía

En el antiguo Egipto, la manicura se consolidó como una práctica tanto estética como simbólica. Figuras como Cleopatra utilizaban henna para teñir sus uñas, estableciendo una conexión entre belleza y poder.

El color volvía a ser clave: los tonos más intensos estaban reservados para la realeza, mientras que las clases más bajas solo podían utilizar colores suaves. Incluso en este contexto, la manicura seguía siendo un marcador social.

De ritual a cuidado personal

Con el paso de los siglos, la manicura fue perdiendo su carácter militar o jerárquico para convertirse en una práctica de cuidado personal. El propio término, derivado del latín manus (mano) y cura (cuidado), refleja esta evolución.

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el cuidado de las uñas se mantuvo, aunque en algunos periodos llegó a estar mal visto. En ciertos momentos, llevar las uñas pintadas podía incluso asociarse a prácticas de brujería.

El salto a la modernidad

El siglo XIX marcó un punto de inflexión. En Europa y Estados Unidos comenzaron a desarrollarse herramientas específicas como limas, aceites y pulidores. La manicura empezó a democratizarse y a desvincularse de las élites.

A finales de ese siglo se inauguraron los primeros salones especializados, donde hombres y mujeres podían cuidar sus manos con técnicas cada vez más refinadas.

La revolución del siglo XX

El verdadero auge llegó en el siglo XX. La industria cosmética transformó la manicura en un fenómeno global. La aparición de esmaltes con pigmentos, quitaesmaltes y productos específicos permitió una mayor variedad y accesibilidad.

En las décadas de 1920 y 1930, la manicura se popularizó masivamente, influida por el cine y las estrellas de Hollywood. Más adelante, entre los años 40 y 50, se consolidó como un hábito cotidiano.

Innovación y nuevas técnicas

Las décadas posteriores trajeron avances clave. En los años 70 surgieron las uñas acrílicas, mientras que en los 80 y 90 nació el nail art, con diseños cada vez más creativos.

Hoy en día, la manicura combina estética, salud e innovación tecnológica. Existen esmaltes semipermanentes, geles, tratamientos fortalecedores y herramientas profesionales que permiten cuidar las uñas con precisión.

Más allá de la estética, el cuidado de las uñas tiene un impacto directo en la higiene. Una mala higiene o hábitos como morderse las uñas pueden provocar infecciones o problemas dermatológicos.

Al mismo tiempo, la manicura se ha convertido en una forma de expresión personal. Colores, formas y diseños reflejan estilos, estados de ánimo e incluso identidad.

¿Y la manicura francesa? Aunque hoy es uno de los estilos más reconocibles, la llamada manicura francesa es una evolución moderna dentro de esta larga historia. Popularizada en el siglo XX, representa el paso definitivo de la manicura hacia la estética global y comercial.

La manicura ha recorrido un largo camino: de ser un símbolo de poder en la antigüedad a convertirse en un hábito cotidiano y una forma de expresión. Bajo su apariencia sencilla, esconde una historia de miles de años en la que las uñas hablaron, mucho antes que las palabras, sobre quiénes éramos.