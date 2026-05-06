La Bluewave Alliance acoge por primera vez en Barcelona 'Detrás del azul: Un Mediterráneo por descubrir'

La Bluewave Alliance (BWA), impulsada por ISDIN, acoge en su local del Port Olímpic de Barcelona la exposición Detrás del azul: Un Mediterráneo por descubrir, que agrupa fotografías representativas de la situación actual de diversas especies para promover la conciencia ambiental y poner en valor la protección de mares y océanos. La muestra, que aterriza por primera vez en la Ciudad Condal, está organizada por la iniciativa de conversación marina MARE y podrá visitarse los días 8 y 9 de mayo.

Incluye un conjunto de obras de diferentes fotógrafos profesionales reconocidos, como Alex Postigo, Toni Bertran, Nuria Bufort Costa o Pedro Riera Llompart. La exhibición, que también cuenta con el arte de fotógrafos amateurs, invita a reflexionar sobre la delicadeza del mar Mediterráneo, exponiendo la vida que esconde y fomentando su conservación.

La colección es un proyecto de MARE, iniciativa que apoya la conservación marina mediante la creatividad y la promoción de las artes visuales con una mirada ética, y estará disponible por primera vez en Barcelona gracias a la colaboración con la Bluewave Alliance. La entidad, que impulsa proyectos que protegen y regeneran los ecosistemas del mar Mediterráneo, acoge en su emblemático local, de manera gratuita, las fotografías de praderas de posidonia, criaturas de una delicadeza extrema y gigantes marinos. Todo, en una muestra representativa de la riqueza mediterránea.

La exposición forma parte de la visión de la Bluewave Alliance de recurrir al arte para dar a conocer la fragilidad del Mediterráneo y movilizar a la ciudadanía en su protección. "El arte tiene una capacidad única para conectar a las personas con la realidad de nuestros mares y océanos. Esta colaboración con MARE es un ejemplo de cómo podemos sumar lenguajes y comunidades distintas en torno a un mismo propósito: restaurar la salud del Mediterráneo", señaló Juan Naya, CEO de ISDIN, impulsora de la Bluewave Alliance.

El espacio de la Bluewave Alliance en el Port Olímpic también acogerá, del 30 de mayo al 7 de junio, la exposición Corales de Felipe Costa. La muestra reúne pinturas de amplia paleta cromática que capturan la diversidad de color de los arrecifes de coral. Las obras estarán a la venta con el objetivo de recaudar fondos para CoralSoul, la iniciativa dedicada a la conservación de estos ecosistemas.

En línea con su compromiso artístico vinculado a la concienciación, el pasado mes de marzo la Bluewave Alliance ya acogió la muestra Real Gold, de Juliana Plexx. En los próximos meses, se presentarán nuevas actividades para seguir impulsando iniciativas culturales que conectan la creatividad con la protección del mar Mediterráneo.