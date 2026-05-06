Un reportaje viral sobre la invasión de pavos reales en un pueblo de Italia provoca un debate sobre la RAI

Hay reportajes que informan. Otros que entretienen. Y luego está el último fenómeno televisivo de la RAI italiana, que ha conseguido convertir una invasión de pavos reales en uno de los vídeos más comentados y compartidos de las redes sociales en las últimas horas.

Todo ocurre en Punta Marina, una pequeña localidad costera de la zona de Ravenna, en el noreste de Italia, donde los vecinos llevan años conviviendo —o sobreviviendo— a una colonia de pavos reales que ya supera el centenar de ejemplares. Lo que podría haber quedado en una simple noticia local acabó transformándose en una pieza casi de culto gracias al programa vespertino La vita in diretta, presentado por Alberto Matano.

El reportaje arranca con solemnidad. Música de tensión. Planos de los animales caminando por las calles. Vecinos indignados. Y, de repente, una mujer pelirroja estalla frente a cámara con un furioso y dramático "¡bastaaaa!". Apenas termina el grito, entra el chillido desgarrador de un pavo real. Golpe de efecto perfectamente calculado. A partir de ahí, el montaje es un torbellino: testimonios indignados, graznidos estridentes, más vecinos desesperados y nuevos chillidos sincronizados con esa música dramática de fondo.

"¿El primer problema?", pregunta el reportero. "Que hacen caca por la noche", responde con total seriedad un residente de Punta Marina. Internet hizo el resto.

Eccomi qui a guardare in loop il video dei pavoni infestanti contro il logorio della vita moderna pic.twitter.com/Tp5XGwmWBS — Maruzza (@alidinuvole) May 5, 2026

Debate sobre la televisión "basura"

Muchos usuarios calificaron la pieza como "una obra maestra involuntaria", mientras otros pidieron directamente "un Oscar" para el editor responsable del montaje. También hubo quien resumió la situación con una frase que se repite en cientos de comentarios: "La televisión italiana es sencillamente inigualable".

El fenómeno ha inspirado editoriales y columnas con sesudos debates sobre si, con la que está cayendo en el mundo, este tipo de reportajes "ligeros" tienen cabida o incluso si se podrían calificar de "televisión basura". En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que tienen éxito. De hecho, el programa ha hecho una segunda parte centrada en los hábitos de apareamiento de los pavos reales de Punta Marina.

Un problema real

El problema existe de verdad. Según cálculos de la policía provincial, la población de pavos reales en la localidad italiana ronda entre los 100 y 120 ejemplares. Las aves campan a sus anchas por jardines, tejados y carreteras, picotean coches, arrancan tejas y llenan las calles de excrementos. Pero, sobre todo, desesperan a los vecinos por sus potentes graznidos, especialmente durante la noche y en época de apareamiento.

"Me levanto a las 4:50 de la mañana y ya no puedo dormir porque los escucho gritar sin parar día y noche", lamentaba uno de los afectados en declaraciones a la RAI. Otro vecino resumía su hartazgo así: "Tengo daños en el tejado y además tengo que convivir con todos sus excrementos. ¿Se puede vivir así?".

Pero no todo el pueblo quiere expulsarlos. Algunos residentes defienden a los animales y hasta les dan comida. "Comen pan, piadinas, cualquier cosa que les ofrezcan por la calle", contaba una mujer. Esa división ha generado un pequeño conflicto vecinal entre quienes exigen medidas para controlar la colonia y quienes consideran que los pavos reales forman ya parte del paisaje local.

La historia viene de lejos. Hace apenas una década había unos diez ejemplares refugiados en un pinar cercano a una antigua colonia militar. Durante el confinamiento por la covid en 2020 comenzaron a adentrarse cada vez más en las zonas urbanas y desde entonces se han multiplicado hasta conquistar literalmente el pueblo.