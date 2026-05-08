GBSB Global Business School comparte su modelo educativo internacional con el Ayuntamiento de Barcelona

Las puertas del campus de Barcelona de GBSB Global Business School se han abierto para recibir la visita de Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

La visita de la máxima responsable de las políticas de educación y relaciones internacionales en la ciudad se enmarca en el contexto de una jornada de carácter institucional que tiene la finalidad de mostrar el rol estratégico que la educación superior puede ostentar en la proyección internacional de la ciudad.

Maria Eugènia Gay ha sido recibida por representantes del equipo académico y directivo de GBSB Global Business School. Entre ellos, Olga Ivanova, directora de estrategia; Hind G. Naaman, directora de estudios y operaciones; y Xavier Arola, director de Careers and Entrepreneurship Services, quienes han presentado el modelo educativo y la visión estratégica de la escuela de negocios internacional.

La vicealcaldesa ha podido conocer en profundidad las bases pedagógicas y la filosofía fundacional de GBSB Global Business School: una institución internacional y multicampus, con Barcelona como campus principal y de origen, y con presencia en Madrid, Malta y el ecosistema online. Este modelo permite a la escuela combinar una fuerte conexión con la ciudad con una proyección global real, posicionando Barcelona como punto de referencia dentro de su red académica internacional y como generadora de perfiles profesionales de futuro.

La directora de estrategia de GBSB Global Business School, Olga Ivanova, ha subrayado que "GBSB Global es una institución internacional con Barcelona en su origen y en el centro de su actividad, que actúa como nodo entre talento global y ciudad. Nuestro modelo nos permite proyectar Barcelona hacia el exterior a través de nuestros estudiantes, programas y actividad académica".

Durante la visita también se ha puesto en valor la apuesta de la escuela de negocios por ofrecer títulos oficiales homologados y reconocidos por el sistema de enseñanza superior en España, lo que aporta rigor, continuidad académica y valor real para el estudiante, en un entorno cada vez más exigente y global.

En el encuentro, los responsables del centro han introducido el papel de GBSB Global Business School como un actor relevante que aporta valor a Barcelona; no solo por su capacidad de atraer talento internacional, con una comunidad formada por estudiantes de más de 10 nacionalidades, sino también por su contribución activa a la proyección exterior de la ciudad. A través de su red global de estudiantes y alumni, la escuela actúa como altavoz de Barcelona en distintos mercados y foros internacionales.

Otro de los puntos abordados durante la visita ha sido la apuesta de la institución por una formación alineada con los vectores del futuro, con una oferta única y disruptiva de programas vinculados a ámbitos como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, las Smart Cities o los eSports, así como su desarrollo en investigación, executive education y entornos de aprendizaje digital.

Maria Eugènia Gay ha podido conocer también el papel de GBSB Global Business School como transformador del ecosistema startup más allá de su actividad académica, a través de iniciativas que conectan formación, innovación y emprendimiento aplicado. En este ámbito, el director de Careers and Entrepreneurship Services de la escuela, Xavier Arola, ha presentado G-Accelerator, el programa de emprendimiento impulsado por la escuela.

A través de programa de preaceleración para startups, GBSB Global Business School acompaña a los estudiantes en formación y facilita la transformación de ideas en proyectos reales, conectando talento con mercado y con el ecosistema empresarial de la ciudad. "El objetivo no es únicamente formar, sino activar la innovación. Trabajamos para que los estudiantes puedan desarrollar iniciativas con impacto real, apoyándose en mentoría, asesoramiento y conexión con redes como 22@ Barcelona o plataformas como 4YFN", ha destacado Xavier Arola.