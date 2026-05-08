La DGT endurece el control sobre los coches sucios y avisa de sanciones de hasta 6000 euros y 6 puntos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a recordar que el estado de limpieza del vehículo no es solo una cuestión estética o de mantenimiento, sino un elemento directamente vinculado a la seguridad vial. Circular con el coche sucio puede derivar en sanciones económicas si la suciedad afecta a la visibilidad del conductor o a la correcta identificación del vehículo, con multas que pueden alcanzar los 200 euros.

Visibilidad del conductor: el punto clave de la norma

El Reglamento General de Circulación establece en su artículo 19 que el vehículo debe garantizar en todo momento una visibilidad clara de la vía. Esto implica que el parabrisas delantero, los laterales y los retrovisores deben mantenerse en condiciones adecuadas para no interferir en la conducción.

La acumulación de suciedad es más habitual de lo que parece. Barro, polvo, restos de insectos o residuos procedentes de la carretera pueden formar una capa que reduce la visión, especialmente en condiciones de lluvia, baja luz o conducción nocturna. La DGT recuerda que este tipo de situaciones puede ser suficiente para que un agente considere que existe infracción, aunque no haya ocurrido ningún accidente.

Además, la suciedad en el interior del vehículo también puede jugar un papel importante. Objetos mal colocados o acumulación de basura en el habitáculo pueden interferir en el campo de visión del conductor, lo que igualmente puede ser motivo de sanción si compromete la seguridad.

Matrículas y elementos del vehículo: otra causa de multa

Otro de los puntos que vigila la DGT es la visibilidad de la matrícula. Las placas deben estar siempre limpias, legibles y sin ningún tipo de obstáculo que impida su identificación. Este aspecto es fundamental para los sistemas automáticos de control del tráfico, como radares o cámaras de acceso a determinadas zonas.

Cuando la matrícula está sucia hasta el punto de no poder leerse correctamente, la sanción puede ser también de hasta 200 euros. En estos casos, no es necesario que exista una intención de ocultarla: basta con que el estado del vehículo impida su identificación.

Sin embargo, la normativa distingue claramente entre suciedad accidental y manipulación intencionada. Si se demuestra que la matrícula ha sido alterada para evitar su lectura, la infracción pasa a ser mucho más grave, con multas que pueden llegar a los 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

Un problema de seguridad, no solo de mantenimiento

La DGT insiste en que estas medidas no tienen un objetivo recaudatorio, sino preventivo. Una mala visibilidad aumenta el riesgo de accidente, especialmente en situaciones de tráfico intenso o condiciones meteorológicas adversas.

Por ello, el organismo recuerda la importancia de mantener el vehículo en condiciones adecuadas, incluyendo la limpieza regular de cristales, espejos y matrículas. Un gesto aparentemente simple puede marcar la diferencia entre una conducción segura y una situación de riesgo en la carretera.