Por qué deberías guardar una esponja en la nevera para conservar mejor los alimentos

Los malos olores en la nevera son un problema habitual en muchos hogares, especialmente cuando se acumula humedad o se almacenan alimentos con olores intensos. Frente a los productos específicos para neutralizarlos, existe un recurso doméstico sencillo: colocar una esponja limpia y seca dentro del frigorífico para ayudar a controlar la humedad y reducir la aparición de olores.

El principio de este truco se basa en una idea simple. En el interior del frigorífico se genera condensación por los cambios de temperatura y por la conservación de frutas, verduras o recipientes abiertos. Ese exceso de humedad favorece la proliferación de bacterias y moho, dos de las principales causas del mal olor.

La esponja actúa como un elemento absorbente capaz de retener parte de esa humedad ambiental. Al colocarse en un estante o en el cajón de las verduras, ayuda a mantener el entorno más seco y estable, lo que contribuye a que los olores no se concentren ni se mezclen con facilidad.

Cómo actúa la esponja dentro del frigorífico

La función principal de la esponja es su capacidad de absorción de agua. Al estar seca, captura parte de la humedad que se acumula en el interior de la nevera, especialmente en zonas donde se almacenan frutas y verduras.

Ese control de la humedad tiene un efecto indirecto sobre la conservación de los alimentos. Cuando el ambiente es más seco, se reduce la aparición de moho y hongos, lo que puede ayudar a prolongar la frescura de algunos productos.

Además, al disminuir la condensación en paredes y cajones, se limita la formación de pequeñas gotas de agua que facilitan la descomposición de los alimentos.

Beneficios del uso de la esponja

Entre las ventajas más señaladas de este método doméstico destacan varias funciones prácticas dentro del frigorífico:

Reducción de la humedad: la esponja absorbe parte del exceso de agua ambiental, lo que ayuda a evitar la aparición de moho.

la esponja absorbe parte del exceso de agua ambiental, lo que ayuda a evitar la aparición de moho. Control de olores: al disminuir la humedad, se reduce el entorno que favorece la generación de malos olores.

al disminuir la humedad, se reduce el entorno que favorece la generación de malos olores. Mejor conservación de alimentos: frutas y verduras pueden mantenerse en mejores condiciones al estar menos expuestas a la condensación.

frutas y verduras pueden mantenerse en mejores condiciones al estar menos expuestas a la condensación. Método económico: no requiere productos químicos ni dispositivos adicionales.

En algunos casos, se añade una pequeña cantidad de sal o bicarbonato sobre la esponja para reforzar su capacidad de absorción y neutralización de olores, aunque siempre debe mantenerse dentro de un uso higiénico.

Cómo utilizar correctamente la esponja

Para que el método funcione de forma adecuada, es importante seguir unas pautas básicas de uso. La esponja debe ser nueva, limpia y completamente seca, sin restos de detergente ni grasa.

Se recomienda colocarla en zonas donde se concentre más humedad, como el cajón de verduras o una balda intermedia del frigorífico. No debe estar en contacto directo con alimentos abiertos.

También es importante realizar un mantenimiento periódico. Si la esponja se humedece en exceso, pierde eficacia y puede convertirse en un foco de bacterias. Por ello, conviene cambiarla o secarla con frecuencia.

Precauciones y mantenimiento

Aunque el método es sencillo, requiere algunas precauciones para evitar el efecto contrario al deseado como por ejemplo usar siempre esponjas nuevas o específicamente destinadas a este uso, evitar reutilizar esponjas de limpieza doméstica, por supuesto revisarlas cada pocos días para comprobar su estado y sustituirlas si presentan mal olor o saturación de humedad.

Algunas recomendaciones también incluyen lavarlas ocasionalmente con agua caliente y bicarbonato o vinagre, siempre asegurando un enjuague completo antes de volver a introducirlas en el frigorífico.

Aunque la esponja puede ayudar a reducir la humedad y los olores, no sustituye la limpieza habitual del frigorífico. La higiene regular sigue siendo fundamental para evitar la acumulación de residuos y bacterias.

Mantener los alimentos en recipientes cerrados, revisar su estado con frecuencia y limpiar las baldas con productos suaves como agua y bicarbonato son medidas que complementan este tipo de trucos domésticos.

El uso de la esponja se plantea así como un apoyo sencillo dentro de una rutina de mantenimiento más amplia, orientada a mejorar la conservación de los alimentos y mantener el interior del frigorífico en mejores condiciones.