El arte de la excusa digital: los trucos definitivos para no responder mensajes

La tecnología se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana, pero también en un recurso habitual para explicar fallos de comunicación, retrasos o ausencias. Correos que no llegan, llamadas perdidas o mensajes sin responder forman parte de un nuevo lenguaje de justificación cada vez más extendido.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Jesús Alcoba, ha analizado cómo estas herramientas digitales no solo han cambiado la forma de comunicarse, sino también la manera en la que se construyen excusas en el día a día. Durante la conversación ha confesado que "a veces he utilizado alguno de estos truquitos", en referencia a situaciones como llamadas interrumpidas o problemas de conexión que acaban funcionando como explicación ante terceros.

Cuando el error digital se convierte en excusa

Uno de los ejemplos más repetidos es el del correo electrónico. Alcoba ha explicado cómo expresiones como "se ha colado en el spam" han pasado a utilizarse de forma habitual para justificar la falta de respuesta, integrando términos técnicos en el lenguaje cotidiano. También se ha referido a casos como "se quedó en borradores", una fórmula cada vez más común en la comunicación digital, que se apoya en fallos reales del sistema pero que también se ha normalizado como explicación estándar.

Según se ha comentado en el programa, este tipo de justificaciones funcionan porque resultan plausibles y difíciles de contrastar. La tecnología, en este sentido, ofrece un marco narrativo que encaja con facilidad en los pequeños fallos de la vida diaria.

Fallos digitales y lenguaje cotidiano

Más allá del correo, se han citado otros ejemplos habituales como los errores de sincronización, las actualizaciones automáticas o los problemas de conexión. Son situaciones reales en muchos casos, pero su uso recurrente ha contribuido a que se conviertan en parte del repertorio habitual de excusas en entornos personales y profesionales.

La conversación ha apuntado a que la expansión de la tecnología ha multiplicado las posibles explicaciones ante cualquier fallo de comunicación, integrando lo técnico en el lenguaje cotidiano sin apenas fricción.

Móvil en silencio y disponibilidad permanente

Otro de los temas abordados ha sido el uso del teléfono móvil. El hecho de tenerlo habitualmente en silencio, genera situaciones en las que no se atienden llamadas de forma inmediata. "Lo tengo en silencio siempre", ha señalado, reconociendo que esta práctica provoca malentendidos frecuentes, ya que la falta de respuesta puede interpretarse como desinterés.

A partir de ahí se ha reflexionado sobre la dificultad de distinguir entre desconexión voluntaria y ausencia real de disponibilidad, en un contexto donde la inmediatez se ha convertido en norma.

La conversación ha incluido también el uso de aplicaciones como WhatsApp, donde funciones como marcar mensajes como no leídos o fijar conversaciones permiten organizar mejor la información, pero también contribuyen a aplazar respuestas y reordenar prioridades en el día a día.