El misterio de las palomas: por qué desconfían más de las mujeres que de los hombres

Las palomas forman parte inseparable del paisaje urbano. Conviven con millones de personas en plazas, parques y calles de prácticamente todo el mundo. Junto a ellas, otras especies como los gorriones, los mirlos, las urracas, las gaviotas o incluso las cotorras argentinas también se han adaptado a la vida entre coches, edificios y ruido. Sin embargo, una reciente investigación científica ha descubierto un comportamiento inesperado: muchas de estas aves urbanas parecen mostrarse más desconfiadas ante las mujeres que ante los hombres.

El hallazgo procede de un estudio publicado en la revista People and Nature, que ha analizado el comportamiento de aves urbanas en distintas ciudades europeas. Los investigadores estudiaron un total de 37 especies repartidas entre España, Alemania, Francia, Polonia y República Checa con el objetivo de entender cómo reaccionan los animales a la presencia humana en entornos urbanos.

Un metro de diferencia antes de huir

Para medir la respuesta de las aves, los científicos utilizaron la llamada distancia de iniciación al vuelo, una métrica habitual en estudios de comportamiento animal. Este sistema calcula la distancia a la que un animal decide escapar cuando una persona se aproxima.

Los resultados mostraron un patrón repetido en numerosas especies: las aves permitían que los hombres se acercaran más antes de iniciar la huida. De media, los investigadores detectaron una diferencia cercana a un metro respecto a las mujeres.

Aunque pueda parecer una distancia pequeña, los expertos consideran que es significativa desde el punto de vista del comportamiento animal, especialmente porque la tendencia se repitió de manera consistente en las miles de observaciones.

Diseñado para evitar sesgos

El equipo científico trató de eliminar cualquier elemento que pudiera alterar los resultados. Para ello, hombres y mujeres participaron en parejas con características físicas similares, utilizando ropa prácticamente idéntica y siguiendo los mismos movimientos durante las aproximaciones a las aves.

Pese a todas esas medidas de control, especies como la paloma común, los mirlos o las urracas continuaron mostrando una reacción más temprana cuando quien se acercaba era una mujer.

"Como mujer que trabaja en este campo, me sorprendió que las aves reaccionaran de manera diferente ante nosotras", afirmó Yanina Benedetti, ecóloga de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga. Según explica la investigadora, los animales urbanos no perciben a las personas como figuras neutras, sino que parecen distinguir características individuales que influyen en su sensación de peligro.

Por ahora, los científicos no han logrado determinar exactamente por qué ocurre este fenómeno. Existen varias hipótesis abiertas, aunque ninguna ha podido confirmarse de manera definitiva. Una de las teorías más sólidas apunta al olfato. Durante años se creyó que las aves apenas utilizaban este sentido, pero investigaciones recientes han demostrado que muchas especies poseen sistemas olfativos mucho más desarrollados de lo que se pensaba.

Esto podría permitirles detectar señales químicas imperceptibles para los humanos. De hecho, algunos estudios previos con animales de laboratorio ya habían observado comportamientos distintos ante la presencia de hombres y mujeres debido a variaciones hormonales o químicas.

Para comprobar si el olor corporal podía influir en los resultados, los investigadores introdujeron controles específicos en el estudio. Incluso evitaron que las mujeres participaran durante el periodo de menstruación para reducir posibles cambios hormonales relacionados con el olor. Aun así, la tendencia se mantuvo estable a lo largo de las 2.701 observaciones realizadas.

El modo de caminar también podría influir

Además del olfato, los expertos contemplan otras posibilidades relacionadas con la morfología corporal, la postura o incluso la forma de caminar de hombres y mujeres. Las aves podrían interpretar pequeñas diferencias visuales o de movimiento como señales de amenaza distintas.

Daniel Blumstein, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), reconoce que los resultados son sólidos, aunque todavía difíciles de explicar desde un punto de vista biológico. "Creo firmemente en nuestros resultados, que demuestran que las aves urbanas reaccionan de manera diferente según el sexo de la persona que se les acerca, pero no puedo explicarlos ahora mismo", señala el investigador.