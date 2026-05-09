Las mejores plantas de interior para limpiar el aire de su dormitorio

Las plantas de interior han dejado de ser solo un elemento decorativo para convertirse también en una opción cada vez más utilizada para mejorar la calidad del aire dentro de casa. En el dormitorio, varias especies destacan por su capacidad para filtrar contaminantes, aportar humedad ambiental y crear un entorno más agradable durante la noche.

Lejos del mito que sostiene que las plantas "roban oxígeno" mientras dormimos, algunas variedades continúan liberándolo durante la noche gracias a procesos metabólicos específicos. Además, varios estudios sobre purificación ambiental en interiores, entre ellos investigaciones difundidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), han analizado la capacidad de determinadas plantas para absorber compuestos presentes en muebles, pinturas o productos de limpieza.

La sansevieria, una de las más recomendadas

La sansevieria, conocida también como lengua de suegra o espada de San Jorge, figura entre las plantas más recomendadas para dormitorios. Su principal particularidad es que puede transformar dióxido de carbono en oxígeno durante la noche.

Además, se le atribuye capacidad para absorber sustancias como benceno, formaldehído y tricloroetileno. Otra de sus ventajas es su resistencia, ya que requiere pocos cuidados y soporta bien los espacios interiores.

Plantas que ayudan a mantener la humedad

El espatifilo o lirio de la paz es otra de las especies más utilizadas en interiores. Diversos análisis sobre calidad ambiental lo sitúan entre las plantas con mayor capacidad para reducir ciertos compuestos químicos presentes en el aire.

También contribuye a aumentar ligeramente la humedad ambiental, algo que puede resultar útil en habitaciones secas o con calefacción intensa durante el invierno.

En esta misma línea aparece la palmera de salón o Chamaedorea elegans, una planta adaptada a espacios con poca luz y que añade humedad natural al ambiente.

Aloe vera y poto, dos clásicos del interior

El aloe vera no solo se utiliza por sus propiedades dermatológicas. También aparece en distintos estudios sobre purificación del aire por su capacidad para filtrar sustancias como el formaldehído y el benceno. Necesita luz abundante, por lo que suele colocarse cerca de ventanas o zonas luminosas del dormitorio.

Otra de las plantas habituales es el poto (Epipremnum aureum), una especie resistente que se adapta con facilidad a distintas condiciones de humedad y luz. Se utiliza especialmente en interiores por su capacidad para absorber contaminantes comunes en viviendas.

Plantas asociadas al descanso y la relajación

Algunas especies se relacionan además con la sensación de relajación o bienestar durante el sueño. La lavanda destaca por su aroma característico, asociado habitualmente a ambientes tranquilos y rutinas de descanso.

El jazmín también aparece en distintas recomendaciones para dormitorios por su fragancia y su uso tradicional en espacios destinados a la relajación.

Por su parte, la hiedra inglesa suele utilizarse en habitaciones húmedas, ya que algunos estudios señalan su utilidad para reducir partículas de moho presentes en suspensión.

Qué plantas funcionan mejor en el dormitorio

Sansevieria

Espatifilo

Aloe vera

Poto

Lavanda

Jazmín

Palmera de salón

Hiedra inglesa

La elección depende también de factores como la luz natural de la habitación, el nivel de humedad o el espacio disponible.

Para que las plantas mantengan su función en interiores, es importante limpiar regularmente el polvo acumulado sobre las hojas, controlar el exceso de riego y adaptar la exposición a la luz según cada especie. Las variedades utilizadas en dormitorios suelen caracterizarse por necesitar pocos cuidados y tolerar bien ambientes interiores.