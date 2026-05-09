Ni lejía ni detergente: este es el producto que limpia tu cocina mejor y casi gratis

Durante años, la limpieza de la cocina ha estado asociada al uso de múltiples productos químicos, desde desinfectantes hasta desengrasantes industriales. Sin embargo, cada vez más hogares apuestan por soluciones más simples y menos agresivas. En este contexto, un ingrediente cotidiano como el vinagre ha recuperado protagonismo como una opción eficaz, barata y accesible para mantener la cocina en buen estado.

Un producto tradicional que vuelve con fuerza

El vinagre, gracias a su composición basada en ácido acético, es capaz de eliminar grasa, restos de cal y suciedad adherida en numerosas superficies. Su uso no requiere fórmulas complejas ni productos adicionales, lo que lo convierte en una alternativa práctica para la limpieza diaria.

Puede emplearse diluido en agua para tareas generales o aplicarse directamente en zonas más sucias, como encimeras, azulejos, campanas extractoras o placas de cocina. Además, estudios sobre higiene doméstica señalan que este tipo de soluciones ayudan a reducir la presencia de ciertos microorganismos.

Otra de sus principales ventajas es su capacidad para eliminar olores. A diferencia de los ambientadores, el vinagre no los disimula, sino que actúa sobre las partículas que los generan, dejando una sensación de limpieza más natural.

Ahorro, sostenibilidad y uso adecuado

El auge del vinagre también responde a una cuestión económica. Frente al gasto continuo en productos específicos, se trata de una solución asequible y presente en cualquier hogar, lo que permite reducir costes sin perder eficacia.

A ello se suma su menor impacto ambiental, ya que evita el uso de químicos agresivos y reduce la contaminación del agua y del aire en el hogar. Esta tendencia encaja con un modelo de consumo más sostenible, basado en productos multifunción y menos invasivos.

No obstante, su uso debe ser adecuado: se recomienda mezclarlo con agua en proporción 1:1 para limpieza general y evitar aplicarlo en superficies sensibles como mármol o granito, donde podría causar daños. Aunque no sustituye a desinfectantes específicos en casos concretos, sí se consolida como una solución eficaz para el mantenimiento diario.