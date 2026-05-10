La DGT revela la velocidad exacta para gastar menos gasolina: este es el punto clave para ahorrar en cada viaje

Con el precio del carburante presionando cada vez más el bolsillo de los conductores, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a insistir en una idea clave: no solo importa cuánto conduces, sino cómo lo haces. Y dentro de esa ecuación, hay una cifra concreta que marca la diferencia entre ahorrar o gastar de más en cada trayecto.

Según los datos que maneja Tráfico, la velocidad a la que circula un vehículo es determinante para optimizar el consumo. Lejos de la creencia de que cuanto más despacio mejor, la eficiencia real está en encontrar un equilibrio que permita al motor trabajar sin esfuerzo innecesario.

La velocidad que marca el ahorro

La DGT sitúa ese punto óptimo en torno a los 90 km/h en carreteras convencionales. A esa velocidad, el motor funciona de forma estable, reduciendo el consumo de combustible y evitando sobreesfuerzos mecánicos que terminan disparando el gasto.

El problema llega cuando se supera ese umbral. A partir de los 100 km/h, la resistencia del aire aumenta de forma notable, obligando al vehículo a consumir más energía. De hecho, circular a 120 km/h puede incrementar el gasto hasta en un 30% respecto a esa velocidad ideal.

Pero no todo depende del velocímetro. Mantener un ritmo constante es igual de importante. Las aceleraciones bruscas, los frenazos o los cambios continuos de velocidad son algunos de los factores que más penalizan el consumo sin que el conductor sea plenamente consciente.

Cómo conducir para gastar menos

Además de ajustar la velocidad, la DGT recomienda aplicar técnicas de conducción eficiente que pueden suponer un ahorro de hasta el 50% en carburante. Entre ellas destaca el uso de marchas largas, incluso a velocidades relativamente bajas, siempre dentro del rango adecuado del motor.

También es clave anticiparse al tráfico. Levantar el pie del acelerador con tiempo, aprovechar la inercia del vehículo o evitar frenadas innecesarias permite reducir el consumo sin esfuerzo adicional.

A todo ello se suman factores externos que influyen más de lo que parece. El uso intensivo del aire acondicionado, el exceso de peso en el vehículo o incluso una mala presión de los neumáticos pueden aumentar significativamente el gasto de combustible.

El detalle que muchos pasan por alto

El mantenimiento del vehículo juega un papel decisivo. Circular con una presión incorrecta en los neumáticos puede elevar el consumo hasta un 4% en carretera, anulando cualquier intento de ahorrar mediante la conducción.

Por eso, la clave no está en una única acción, sino en la suma de pequeños hábitos: velocidad adecuada, conducción suave y un vehículo en buen estado. Un conjunto de medidas que, aplicadas correctamente, permiten alargar cada depósito y reducir el impacto del combustible en el día a día.