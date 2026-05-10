Las mejores plantas de interior para quienes creen no tener 'buena mano'

Tener plantas en casa no siempre exige grandes conocimientos de jardinería. Muchas de las especies más resistentes para interiores destacan precisamente por su capacidad de adaptación y sus escasas necesidades de mantenimiento. Para quienes suelen olvidar el riego, viajan con frecuencia o creen no tener buena mano, existen variedades capaces de soportar largos periodos sin apenas cuidados.

La clave suele estar en elegir plantas adecuadas para interiores, especialmente aquellas que toleran poca luz, cambios de temperatura o ambientes secos.

Sansevieria: la más resistente

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge, aparece habitualmente entre las plantas de interior más resistentes.

Sus hojas almacenan agua, lo que le permite soportar semanas sin riego. Además, se adapta tanto a espacios luminosos como a rincones con poca luz y apenas requiere mantenimiento.

El exceso de agua es uno de los pocos problemas que puede afectar a esta planta, ya que el encharcamiento favorece la pudrición de las raíces.

Zamioculca y poto, dos clásicos de bajo mantenimiento

La zamioculca o planta ZZ es otra de las variedades más recomendadas para principiantes. Sus raíces almacenan humedad y le permiten resistir periodos prolongados de sequía.

También destaca por tolerar bien interiores oscuros o con luz artificial, algo poco habitual en muchas plantas domésticas.

El poto (Epipremnum aureum) figura igualmente entre las especies más utilizadas en viviendas y oficinas. Se adapta con facilidad a distintas condiciones de humedad y luz y suele avisar cuando necesita agua. Además, es una planta sencilla de reproducir mediante esquejes.

Plantas resistentes para espacios secos

El tronco de Brasil o drácena soporta bien los ambientes secos provocados por calefacción o aire acondicionado. Necesita luz indirecta y riegos moderados.

La cinta o malamadre (Chlorophytum comosum) también aparece entre las plantas más resistentes para interiores. Tolera temperaturas variables y se adapta con facilidad.

Otra de las opciones habituales es la aspidistra, conocida popularmente como planta de hierro por su capacidad para sobrevivir con pocos cuidados.

Qué factores ayudan a que sobrevivan más tiempo

Uno de los errores más frecuentes en plantas de interior es el exceso de agua. La mayoría de especies resistentes toleran mejor la falta puntual de riego que el encharcamiento continuo.

También resulta importante utilizar macetas con buen drenaje para evitar acumulaciones de humedad en las raíces.

En viviendas con calefacción intensa, algunos expertos recomiendan aumentar ligeramente la humedad ambiental mediante recipientes con agua cerca de las plantas.

Plantas y mascotas: qué conviene tener en cuenta

Algunas de las plantas más populares para interiores pueden resultar irritantes si perros o gatos las ingieren.

La sansevieria y el poto figuran entre las especies que conviene mantener fuera del alcance de las mascotas. En cambio, variedades como la cinta suelen considerarse más seguras.

Entre las especies de interior más resistentes destacan la sansevieria, la zamioculca, el poto, la drácena, la cinta o malamadre, la aspidistra y la aglaonema. La mayoría requieren pocos cuidados y soportan bien los descuidos ocasionales.