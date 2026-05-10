Una mujer podría heredar 3 millones de euros si una prueba de ADN confirma su parentesco

Una mujer de Granada ha conseguido ser reconocida legalmente como hija biológica de un conocido empresario de la ciudad, un paso que le permitirá acceder a una herencia valorada en unos 3 millones de euros. Después de acreditar su filiación, ahora ha emprendido la búsqueda de una posible hermana en Almería para que también pueda reclamar los derechos hereditarios que le correspondan.

Según publica La Voz de Almería, María José está convencida de que el empresario, que actualmente tiene 86 años, tuvo otra hija no reconocida en la provincia almeriense. El patrimonio familiar incluiría inmuebles, locales comerciales y distintas empresas, de acuerdo con las estimaciones de los abogados que siguen el caso.

La búsqueda de la posible heredera

La historia comenzó a tomar un nuevo rumbo después de que trascendiera públicamente el caso. Tal y como recoge el diario almeriense, el cuñado de una mujer residente en Almería se puso en contacto con Fernando Osuna, abogado de María José, porque consideraba que su familiar coincidía con el perfil que estaban tratando de localizar.

La candidata tendría una edad comprendida entre los 35 y los 50 años y, según las informaciones publicadas, aceptará someterse a una prueba de ADN para determinar si comparte padre con María José.

La granadina asegura que detrás de esta búsqueda no existe únicamente una cuestión económica. "No quiero que siga pasando lo mismo que me ha pasado a mí con más gente y por eso estoy buscando a mi hermana de Almería. Quiero saber quién es. A parte de la herencia, están los sentimientos. Me encantaría conocerla y poder ser su amiga. Sentarnos y hablar", afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.

Una investigación durante años

Antes de obtener el reconocimiento legal como hija biológica, María José llevó a cabo durante años una investigación por su cuenta para demostrar la relación con el empresario granadino. Según las informaciones publicadas, recopiló grabaciones y consiguió muestras de ADN que terminaron resultando decisivas para acreditar la paternidad.

Ese proceso permitió finalmente que fuera reconocida legalmente como hija del empresario y, en consecuencia, como heredera legítima de parte de su patrimonio.