La gira mundial de Aitana arranca con más de 450.000 entradas vendidas y consolida su salto internacional

Aitana inauguró este fin de semana su nueva gira 'Cuarto Azul World Tour' con un concierto en Roquetas de Mar –Almería– ante más de 18.000 espectadores y con todas las entradas agotadas, en un debut que confirma el mayor salto internacional de su carrera y uno de los fenómenos más relevantes del pop español actual.

La artista presentó un espectáculo de gran formato inspirado en el universo visual y emocional de 'Cuarto Azul', combinando música, coreografías, narrativa escénica y una producción audiovisual de gran dimensión. La puesta en escena incluyó una estructura habitable de dos alturas denominada 'Music House', con habitaciones móviles, plataformas y pantallas integradas dentro de la arquitectura del escenario.

Un fenómeno de masas con 450.000 entradas vendidas

Según Universal Music, la gira ha superado ya las 450.000 entradas vendidas, agotando localidades en numerosas ciudades españolas y latinoamericanas, un dato que sitúa a Aitana entre las artistas europeas con mayor capacidad de convocatoria de su generación.

El repertorio del concierto incluyó algunos de sus principales éxitos, como "Vas a Quedarte", "Formentera", "Las Babys", "Miamor" o "Superestrella", este último convertido ya en uno de los himnos de su nueva etapa artística y con más de 150 millones de reproducciones en Spotify.

La gira continuará durante los próximos meses por distintas ciudades españolas antes de desembarcar en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en 2027, con fechas previstas en países como México, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido y Francia.