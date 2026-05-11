La temporada de bodas arranca con nuevas claves para la joyería bridal en 2026

El inicio de la temporada alta de bodas marca uno de los periodos de mayor actividad para el sector nupcial en España. Según datos de Bodas.net, junio, julio, septiembre y octubre son los meses que concentran un mayor número de enlaces, ya que reúnen alrededor del 60% de las celebraciones del año.

Esta estacionalidad convierte el periodo en una ventana clave para la moda, la joyería, la gastronomía, la fotografía, los viajes y otros servicios vinculados a la organización del gran día. El contexto resulta especialmente relevante en un momento en el que las bodas han dejado de entenderse únicamente como una celebración para convertirse en una experiencia cada vez más personalizada.

El Informe del Sector Nupcial 2026, elaborado por Bodas.net a partir de más de 2.100 parejas casadas en 2025, señala que el 69% de las parejas prioriza que la boda refleje su personalidad y su estética. Una cifra que explica buena parte de las nuevas tendencias del sector: ya no se trata solo de gestionar proveedores, sino de construir una celebración con identidad propia.

La personalización, nueva clave del sector

Esa búsqueda de personalización se traslada de forma directa al estilo nupcial. En ese terreno, la alta joyería ocupa una posición cada vez más estratégica, con las alianzas y los anillos de compromiso como piezas centrales por su valor simbólico y emocional. De hecho, es uno de los servicios más contratados por las parejas, con un 86% según Bodas.net. A ello se suma también el protagonismo creciente de las piezas que completan el estilismo del día de la boda.

Diversos informes sectoriales apuntan a que, en 2026, la joyería nupcial será más intencionada y menos sujeta a fórmulas cerradas. Perlas reinterpretadas, diamantes en versiones más depuradas, pendientes con mayor presencia y piezas versátiles ganan espacio en un momento en el que la novia busca un equilibrio entre tradición y estilo propio.

El buen momento de la joyería como categoría también acompaña esta evolución. Según The State of Fashion 2026, elaborado por McKinsey y The Business of Fashion, la joyería crecerá un 4,1% anual entre 2025 y 2028, una tasa cuatro veces superior a la prevista para la ropa.

La joyería, en su mejor momento

La alta joyería mantiene un papel relevante dentro del sector nupcial, especialmente en un contexto en el que los complementos forman parte de la personalización del look y de la construcción simbólica de la celebración. Firmas tanto nacionales como internacionales como Tiffany & Co. o Chopard han desarrollado parte de su imaginario bridal en torno a diamantes, anillos icónicos y piezas asociadas al compromiso, la ceremonia y los grandes hitos personales.

En España, firmas con larga tradición joyera como Rabat también refuerzan su propuesta para novia desde una lectura que combina excelencia artesanal, selección de diamantes, diseño contemporáneo y vocación de permanencia. La firma sitúa sus piezas en un territorio que va más allá del adorno ceremonial, y apuesta por joyas pensadas para acompañar el día de la boda, pero también para integrarse después en el estilo personal de quien las lleva.

Esta evolución confirma el peso creciente de la alta joyería dentro de un sector nupcial cada vez más atento al detalle y a la identidad de cada celebración. La joya conserva su valor simbólico, pero gana también una dimensión estética y de recorrido con piezas que completan el look del gran día, pero que mantienen su significado más allá de la ceremonia.