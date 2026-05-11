Un albañil humilla a los 'machistas' que criticaron a una empleada por trabajar con uñas estéticas

Javi Jam, albañil con más de 25 años de experiencia, ha respondido de forma tajante a los ataques recibidos por su compañera Sara, a quien numerosos usuarios han cuestionado por realizar labores de construcción luciendo uñas largas y arregladas. El profesional no ha dudado en tildar de "machistas" a quienes critican la apariencia de la trabajadora, asegurando que estos comentarios solo esconden una inseguridad manifiesta ante la competencia femenina en el sector.

Miedo a la mujer en la obra

Para el veterano constructor, las descalificaciones hacia la estética de su colega carecen de fundamento técnico. "La gente tiene mucho miedo a la mujer. La mujer es superior en muchos aspectos y es mucho más inteligente", ha afirmado. Jam sostiene que los ataques centrados en "las uñas" son una herramienta para intentar desprestigiar a profesionales.

El operario ha señalado que los detractores "se han pasado tres pueblos con Sara", defendiendo que, si bien la genética puede marcar diferencias en fuerza bruta, la técnica y la inteligencia aplicadas a la obra nivelan la balanza.

Eficacia técnica frente al prejuicio

Para zanjar la polémica, el vídeo muestra una demostración práctica de alta precisión. Javi Jam reta a los críticos mientras su compañera ejecuta una roza de cuatro y coloca ladrillo con total limpieza. "Se puede hacer con uñas, sin uñas y como quieras", sentencia el albañil mientras muestra el resultado del trabajo.

El reto del "trapazo"

La respuesta de Jam ha sido un desafío directo a la destreza de quienes cuestionan la profesionalidad por la estética. El veterano ha retado a sus seguidores a igualar la limpieza de Sara "sin ir dos veces al trapazo", poniendo en valor que la eficiencia no depende de la manicura, sino de la profesionalidad de quien maneja la paleta.