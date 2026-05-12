Adiós a las perchas: el sistema definitivo para ordenar la ropa y ganar un 40% de espacio

Mantener el orden en casa no es solo una cuestión estética. Para muchas personas, un hogar organizado también se traduce en menos estrés, más comodidad y una mayor sensación de control en el día a día. Y si hay un lugar donde el desorden suele convertirse en un problema constante, ese es el armario.

Montañas de ropa, cajones imposibles de cerrar, prendas olvidadas al fondo y perchas ocupando cada rincón son escenas habituales en muchos hogares. Sin embargo, desde Japón llega desde hace años un sistema de organización que promete cambiar por completo la manera de guardar la ropa y aprovechar el espacio: el popular método KonMari, desarrollado por Marie Kondo.

La filosofía de este método va mucho más allá de simplemente doblar camisetas. Su objetivo consiste en transformar el armario en un espacio funcional, visual y fácil de mantener. La clave está en abandonar las tradicionales pilas de ropa y apostar por un sistema vertical donde cada prenda pueda verse de un solo vistazo.

El secreto está en doblar en vertical

El método japonés se basa en convertir cada prenda en un pequeño rectángulo compacto capaz de mantenerse "de pie" por sí solo. En lugar de apilar camisetas, pantalones o sudaderas unas encima de otras, la ropa se guarda en vertical, como si fueran libros colocados en una estantería.

Este sistema permite aprovechar mucho mejor el espacio horizontal de cajones y estanterías y evita uno de los grandes problemas del orden tradicional: sacar una prenda sin deshacer toda la pila.

Además, al tener toda la ropa visible de inmediato, resulta más sencillo elegir qué ponerse, evitar compras duplicadas y detectar prendas que ya no se utilizan.

Cómo aplicar el método paso a paso

La técnica puede parecer complicada al principio, pero en realidad se basa en movimientos muy sencillos.

El primer paso consiste en extender la prenda sobre una superficie plana y alisar bien el tejido para evitar arrugas. Después, se doblan los laterales hacia el centro formando un rectángulo alargado.

A continuación, ese rectángulo se pliega sobre sí mismo en dos o tres partes hasta obtener un paquete compacto. Si la prenda se mantiene erguida por sí sola, significa que el doblado está bien hecho.

Finalmente, todas las piezas se colocan en vertical dentro del cajón o caja de almacenaje, una junto a otra. El método también recomienda agrupar la ropa por categorías y colores para facilitar todavía más la organización.

Por qué las perchas no siempre son la mejor solución

Aunque muchas personas asocian el orden con llenar el armario de perchas, los expertos en organización doméstica advierten de que no siempre es la opción más eficiente.

Las prendas colgadas ocupan mucho espacio tanto en anchura como en altura y, además, ciertos tejidos pueden deformarse con el peso, especialmente en abrigos o prendas delicadas.

Por eso, el método japonés apuesta por doblar la mayoría de las prendas y reservar las perchas únicamente para ropa estructurada, como trajes, blazers o abrigos con hombreras rígidas.

También sirve para abrigos y ropa de invierno

Uno de los aspectos más llamativos de este sistema es que también puede aplicarse a prendas voluminosas como parkas, plumíferos o abrigos suaves.

La técnica consiste en cerrar primero cremalleras y botones, extender bien la prenda y doblar las mangas hacia dentro para formar un rectángulo compacto. Después se realizan varios pliegues hasta conseguir un formato que pueda guardarse en vertical.

Según quienes utilizan este sistema, el ahorro de espacio puede alcanzar entre un 30% y un 40%, especialmente durante los cambios de temporada.

Más espacio y menos estrés

El éxito del método KonMari no se explica solo por el ahorro de espacio. Su filosofía conecta también con la idea de reducir el ruido visual y generar una sensación de calma dentro del hogar.

Un armario ordenado permite encontrar antes la ropa, evita acumulaciones innecesarias y facilita mantener hábitos más organizados en el día a día.

Además, al tener todas las prendas visibles, muchas personas toman conciencia de la cantidad real de ropa que poseen y reducen las compras impulsivas.

Lo que comenzó como un sistema doméstico japonés para optimizar pequeños espacios se ha convertido en una tendencia mundial que millones de personas utilizan no solo para ordenar su armario, sino también para simplificar su vida cotidiana.