Alerta en el hogar: por qué nunca debes mezclar lejía con amoníaco o vinagre

La lejía sigue siendo uno de los productos de limpieza más utilizados en millones de hogares gracias a su enorme poder desinfectante. Baños, cocinas, suelos o ropa blanca son algunas de las superficies donde se emplea de forma habitual. Sin embargo, detrás de esa sensación de limpieza absoluta se esconde un peligro que muchas personas siguen ignorando: mezclar la lejía con otros productos químicos puede provocar reacciones extremadamente tóxicas.

Se trata, de hecho, del error más frecuente y también del más peligroso al utilizar este producto doméstico.

Muchas personas creen erróneamente que combinar varios limpiadores aumenta la eficacia de la desinfección. Pero ocurre exactamente lo contrario. La lejía, cuyo componente principal es el hipoclorito de sodio, es una sustancia química muy reactiva que libera gases tóxicos cuando entra en contacto con determinados productos.

El problema es que esos gases suelen ser invisibles y, en ocasiones, su fuerte olor se confunde con una falsa sensación de "limpieza profunda", retrasando la reacción de quienes los inhalan.

La mezcla más peligrosa: lejía y amoníaco

Uno de los errores más graves consiste en mezclar lejía con amoníaco, algo relativamente habitual al limpiar baños o cocinas.

Cuando ambas sustancias reaccionan, generan cloraminas, unos gases altamente irritantes que afectan directamente a ojos, garganta y pulmones. En espacios cerrados o mal ventilados, la inhalación puede provocar desde tos intensa y dificultad respiratoria hasta quemaduras en las vías respiratorias e incluso pérdida de conocimiento.

Los expertos advierten de que esta combinación puede resultar especialmente peligrosa para personas con asma, alergias o enfermedades respiratorias.

El vinagre tampoco es seguro

Existe además la falsa creencia de que mezclar productos "naturales" con lejía es menos peligroso. Nada más lejos de la realidad.

El vinagre contiene ácido acético y, al combinarse con el hipoclorito de sodio, libera gas cloro, una sustancia extremadamente tóxica que incluso fue utilizada como arma química durante la Primera Guerra Mundial.

Aunque la cantidad generada en el hogar es mucho menor, basta una pequeña exposición para sufrir irritación ocular, tos fuerte, lagrimeo, mareos y sensación de ahogo.

Lo mismo ocurre con otros productos ácidos como desatascadores, limpiadores antical o algunos limpiadores multiusos.

Otro gran error: usar agua caliente

Otro fallo muy extendido es diluir la lejía en agua caliente pensando que así desinfectará mejor.

Sin embargo, el calor acelera la evaporación del cloro y reduce enormemente la eficacia del producto. Además, favorece la liberación de vapores irritantes que terminan siendo inhalados durante la limpieza.

Por eso, los especialistas recomiendan utilizar siempre agua fría o templada y respetar las proporciones indicadas por el fabricante.

La lejía no limpia, desinfecta

Otro de los errores más habituales es pensar que la lejía sirve para limpiar suciedad visible. En realidad, la lejía no limpia: desinfecta.

Eso significa que antes de aplicarla es necesario retirar grasa, polvo o restos orgánicos con agua y jabón. Solo después debe utilizarse la solución desinfectante.

Aplicarla directamente sobre superficies sucias reduce enormemente su eficacia y desperdicia producto.

Cómo usar la lejía de forma segura

Los expertos recuerdan varias normas básicas para evitar accidentes domésticos:

Nunca mezclar lejía con amoníaco, vinagre , alcohol o limpiadores ácidos.

Utilizarla siempre diluida en agua fría .

Ventilar bien las habitaciones durante y después de la limpieza.

Usar guantes para evitar irritaciones y quemaduras en la piel.

No utilizar más cantidad de la necesaria.

Respetar el tiempo de actuación antes de aclarar.

Guardarla siempre en su envase original y lejos del alcance de los niños.

Además, recomiendan preparar la mezcla justo antes de usarla, ya que el hipoclorito pierde eficacia con el paso del tiempo.

Aunque la lejía sigue siendo una gran aliada para la higiene doméstica, los especialistas insisten en que su uso debe hacerse siempre con precaución. La clave no está en usar más producto ni en hacer mezclas agresivas, sino en emplearla correctamente: sola, diluida y en espacios bien ventilados.